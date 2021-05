Un Forum des associations à Châtenoy le Royal le dimanche 29 aout 2021

Châtenoy le Royal envisage de réaliser le Forum des associations en espérant ne pas avoir trop de contraintes sanitaires, l’occasion de donner un coup de pouce à la vie associative locale qui en a bien besoin

Réuni dans les locaux de la Mairie, le Comité d’organisation du Forum des associations a décidé, en accord avec la Municipalité de Châtenoy le Royal, de prévoir le Forum des associations pour le dimanche 29 aout 2021, a l’avant veille de la rentrée scolaire. Il a été convenu, comme pour l’an dernier 2020, que ce Forum pourrait être annuler si trop de contraintes sanitaires étaient encore en place, du type jauge maximum pour le public par exemple.

Tout est fait pour que le Forum est lieu.

Les associations de la commune vont recevoir rapidement un bulletin de participation à retourner rapidement, sachant que le 15 juin 2021 un point du nombre de participants sera fait et qu’en fonction de celui-ci une décision définitive sera prise de faire ou ne pas faire ce Forum.

Tout le monde, Municipalité et Comité d’organisation, est conscient de cette nécessité de revoir la vie associative reprend force et vigueur en espérant que ces longs mois de mise en sommeil n’auront pas malmenés les associations particulièrement au niveau des effectifs et de l’esprit qui anime la vie associative.

Il est recensé 64 associations sur la commune mais en réalité seulement 35 sont ouvertes à tous les publics, 26 avaient répondu favorablement en 2020 à la participation au Forum.

A souhaiter que les réponses soient nombreuses, preuve de la nécessité de voir revivre ce « lien social » qui fait la force de la vie associative dans une commune.

JC Reynaud