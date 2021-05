L’entreprise EUDO DAVID recherche un(e) Technicien (ne) fumisterie

Avec ses 20 années d’ancienneté et ses 6 000 clients fidélisés par les entretiens, notre entreprise est implantée dans le bassin chalonnais et la côte de Beaune.

Nous sommes spécialisés dans la vente et l’installation de poêles et cheminée à bois, granulés et gaz et le ramonage.

Nous recherchons un(e) Technicien (ne) fumisterie H/F

Vos missions :

Le ramonage et l’entretien des installations à l’aide d’une centrale de ramonage. Vous serez équipés de tablette numérique pour réaliser les devis et certificats de ramonage.

L’installation d’appareils de chauffage, les tubages de conduit, les créations de conduit, les remises aux normes.

Vous serez formé en interne, chez nos fournisseurs et par le biais de formations techniques.

Profil :

Vous justifiez d’une expérience minimum de 2 ans dans le bâtiment.

Votre capacité de polyvalence et d’adaptation sera un atout de même que vos qualités relationnelles.

Poste à pourvoir de suite.

Merci de nous envoyer vos CV par mail : [email protected]