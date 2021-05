Du nouveau du côté de la promotion du vélo à Chalon-sur-Saône

Ça se bouscule du côté de la promotion du vélo avec deux événements pour inciter les élus à une vraie politique cyclables sur Chalon-sur-Saône et sur le territoire du Grand Chalon. Plus de détails avec Info Chalon.

Entre une projection d'un film, la présentation d'un livre écrit par un expert venu du Pays des tulipes et une balade-diagnostic à vélo, on s'active pas mal à Chalon-sur-Saône pour la promotion du vélo.



En partenariat avec Le Grand Chalon et la Fédération des Usagers de la Bicyclette (FUB), l'Association Chalonnaise pour une Transition Ecologique et citoyenne (ACTE), VéloSurSaône et l'Espace PaMA (Partage et Mobilités Actives), trois associations organisent deux évènements afin d'inciter les élus locaux à une vraie politique cyclable sur le territoire du Grand Chalon.



Tout d'abord, le vendredi 4 juin, à 19 heures, à la Maison des Syndicats de Chalon-sur-Saône, ces associations engagées dans la promotion de la mobilité vous donne rendez-vous avec la projection du film d'Arne Gielen, «Why we cycle» et la présentation par Stein van Oosteren de son livre «Pourquoi pas le vélo ?».



Cette présentation sera suivie d'un échange avec cet expert-vélo aux Pays-Bas et porte-parole du collectif Vélo Île-de-France.



Mais ce n'est pas tout!



Le lendemain, rendez-vous samedi 5 juin, à 9 heures 30, sur la Place de l'Hôtel de Ville, pour une balade-diagnostic à vélo, l'occasion de découvrir les aménagements cyclables à Chalon-sur-Saône ou encore répondre à des questions comme Quelles sont les recommandations pour améliorer la sécurité ? ou Quelle est la place pour les enfants, piétons, les personnes à mobilités réduites, les vélos ?



Attention, ce deuxième évènement se fait sur inscription!



Pour la Projection du film «Why we cycle» / Présentation du livre «Pourquoi pas le vélo ?», informations ici : https://bit.ly/pourquoipaslevelo

Pour Chalon est-elle cyclable ? (balade-diagnostic à vélo), plus d'informations ici et inscriptions là : https://bit.ly/pourquoipaslevelo



«Nous agissons dans ces deux évènements pour promouvoir la mobilité urbaine à vélo et la prise de conscience des personnes sur le plaisir qu'on peut trouver, se déplacer à vélo et au niveau politique, la prise en compte des besoins des citoyens pour pouvoir circuler en sécurité dans la ville de Chalon et dans le territoire», nous explique Frédéric Guiraud, membre de l'Espace PaMA et VéloSurSaône, association présidée par Jérôme Rémy.



«Cette sécurité ne passe, bien sûr, pas par le fait que les vélos soient avec les voitures, ce qui est un petit peu la position de notre maire (Ndlr : Gilles Platret)! Toutes les recommandations préconisent des espaces partagés où la voiture est accueillie mais elle n'est pas reine!», précise-t-il.



«Et c'est toute la difficulté d'adapter la Ville à cette situation et ça ne se fait pas non plus sans enlever du stationnements», déplore cet amoureux de la petite reine avant d'ajouter que dans «toutes les villes qui l'ont pratiqu, le commerce n'est pas mort et il s'en retrouve, au contraire, renforcé».



De plus, VéloSurSaône vous invite à découvrir une réalisation du département de Saône-et-Loire, terminée en 2020 et inscrite dans l'itinéraire reliant Lyon et le Luxembourg: Moselle-Saône à vélo, un itinéraire cyclable national, qui s'étire d'Apach (Moselle), à la frontière luxembourgeoise, jusqu’à Lyon, soit 700 km de voyage à vélo au bord de l’eau.



Voici le programme proposé par VéloSurSaône :



► Rendez-vous au Réservoir de Saint Marcel pour un départ à vélo à 9 heures; direction Ouroux-sur-Saône par la Voie Verte «La Bressane» et bifurcation à Marnay sur «Moselle-Saône à vélo» en bord de Saône (boucle vélo de 58 à 62km environ, plat).

► Rendez-vous à Marnay, sur le parking sous le pont de Saône pour un départ intermédiaire à 9 heures 30, au passage du groupe arrivant de Saint-Marcel (boucle vélo de 40 à 43km environ, plat).

Un pique-nique tiré du sac sur une aire en bordure de la Voie Verte et le retour par les routes calmes en parallèle de la Saône, pour vous faire découvrir un itinéraire encore praticable quand la voie sur berges est inondée sont également prévus.



Attention, certains secteurs de la Voie Verte sont en gravillons et l'emploi de pneus fins est fortement déconseillé. Prévoyez un nécessaire de petites réparations et les enfants doivent être obligatoirement accompagnés d'un adulte.



Adhésion possible en ligne ici ou sur place (10 euros pour une adhésion individuelle ou 20 euros pour une adhésion familiale pour cette année).

* Societé coopérative à interêt collectif.



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati