Un nouveau composteur à la résidence Balzac de Champforgeuil.

Le compostage fait partie des priorités environnementales de la municipalité avec la revalorisation des déchets.

Le Grand Chalon avait déjà installé en 2018 un composteur collectif dans le quartier de la Thalie à Champforgeuil, expérience suivie par quelques habitants et habitantes référents du quartier. Christelle Robin et Germaine Laroche sont les personnes qui utilisent et font fonctionner le composteur du quartier de la Thalie. Elles regrettent qu’il ne soit pas plus utilisé par les habitants du quartier.

Ce mardi, il était l'heure pour Steve Robert maitre composteur au Grand Chalon et Céline Bernard responsable du plan d'action développement durable de faire le point sur l'activité et le compost obtenu. Il en profitera pour faire une petite conférence sur le compostage, sur ce qui peut être mis pour réaliser du compost et ce qui permet de voir si le compost obtenu est de qualité.

Une formation a été suivie par René Guyennot, Guy Mormiche et Jean-Marie Fèvre qui seront les référents du site Balzac où un nouveau composteur collectif a été installé sur une proposition de Jacques Vallot adjoint à l’environnement. Annie Sassignol maire de la commune, Mickaël Bouteilley président d’ACTE, Elodie Fèvre et d’autres personnes présentes ont pu, elles aussi, profiter des conseils du maitre composteur.

Les trois nouveaux référents vont faire des séances d’échanges et d’informations auprès des habitants concernés par la nouvelle installation de compostage. Les composteurs sont bien identifiés et une signalétique permet de bien expliquer la marche à suivre pour une bonne utilisation. Tout est une question d’équilibre entre le brassage et le taux d’humidité afin d’éviter les poches de gaz comme l’expliquait Steve Robert.

Le compostage, c’est quoi : c’est un processus de transformation des déchets organiques en présence d’eau et d’oxygène par le biais de champignons et de la digestion de micro-organismes (vers de terre, scolopendres, cloportes, myriapodes, …). Il peut être réalisé en tas ou en composteur. Le compost obtenu est très riche donc très utile pour les plantations (plantes en pot ou au jardin). L’intérêt du compostage est de réduire les déchets valorisables comme les épluchures de fruits et légumes, marc de café avec le filtre papier, sachets de tisanes, petits déchets verts du potager,... Il ne faut surtout pas y mettre certains emballages, morceaux de bois, viande, poisson, produits laitiers, pelures d’oranges, de citron, de pamplemousse, …

Pour un bon fonctionnement, il est nécessaire de remuer les déchets régulièrement (odeur signifie qu’il y a trop d’humidité, à contrario produits non dégradés correspond à un manque d’eau).

Après un certain temps, les déchets seront transformés en compost que les habitants pourront utiliser dans leur potager ou plantations fleuries comme engrais naturel.

C.Cléaux