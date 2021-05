JEU CONCOURS : Un week-end en hébergement insolite à gagner avec «Made in Viande»

Vous avez jusqu'à 13 juin pour tenter votre chance.

À l’occasion de la 6è édition des rencontres Made in Viande, les acteurs de la filière viande de Saône-et- Loire vous proposent de découvrir un film INEDIT : « Viande charolaise – L’histoire d’une race et d’un goût » !

Ce film est disponible sur la page Facebook MadeinViande71 et met en avant les différentes étapes de la filière du pré à l’assiette. Il valorise le savoir-faire des femmes et des hommes qui travaillent pour vous fournir une viande d’excellence.

Pour aiguiser encore un peu plus votre curiosité, nous organisons un jeu concours du 27 mai au 13 juin 2021 inclus, où vous devrez :

1- Cliquersurl’évènement «JeuxMadeInViandeSaône-Et-Loire»

2- Confirmer votre inscription en activant l’onglet ‘’Je participe’’

Vous trouverez toutes les informations sur la page Facebook MadeinViande71 créée pour l’occasion.?À GAGNER : un Week-end en Saône-et-Loire en hébergement insolite pour 4 personnes (2 adultes et

2 enfants) : vous dormirez dans une vache ! (DIVERTI PARC). Voir les conditions du jeu sans obligation d’achat (lot et règlement) ci-dessous et sur la page Facebook MadeinViande71.

Parallèlement, cette année, malgré un contexte sanitaire compliqué, si vous souhaitez aller plus loin dans votre rencontre avec la viande, 6 boucheries vous accueillent en Saône-et-Loire pour partager avec vous leur passion.?Découvrez les participants sur https://www.la-viande.fr/made-in-viande/les-renco...



Extrait du règlement du Jeu « Jeux Made In Viande Saône-Et-Loire »

EXTRAIT DU REGLEMENT : Jeu gratuit sans obligation d’achat, organisé par l’ASSOCIATION INSTITUT CHAROLAIS 43 route de Mâcon 71120 CHAROLLES, du 27 Mai 2021 au 13 Juin 2021 inclus, exclusivement sur internet via Facebook sur la page « Made in Viande 2021 – Saône & Loire », réservé aux personnes physiques majeures et capables résidant en France Métropolitaine. Une participation par foyer (même nom, même adresse). Sur la page « Made in Viande 2021 – Saône & Loire », cliquez sur l’évènement « Jeux Made In Viande Saône-Et-Loire » et confirmez votre inscription en activant l’onglet ‘’Je participe’’. Un tirage au sort des participants aura lieu le 14 Juin 2021 et désignera un gagnant. Résultat par message privé sur Facebook par l’Organisatrice et annoncé par un post sur la page Facebook « Made in Viande 2021 – Saône & Loire » le 14 Juin 2021.

Dotation : Un week-end en hébergements insolite DIVERTI PARC d’une valeur de QUATRE CENT TRENTE NEUF EUROS (439,00€).?Le règlement est déposé auprès de la SELARL Stéphane GODILLOT, Elodie TAILHARDAT et Lydie Mallet, Titulaire d’un Office d’Huissier de Justice, 1 place de l’Europe 71600 PARAY LE MONIAL. Il est consultable sur la page Facebook « Made in Viande 2021 – Saône & Loire », et en l’étude d’Huissiers de Justice. Règlement adressé gratuitement à toute personne qui en fait la demande au siège de l’ASSOCIATION INSTITUT CHAROLAIS.?Droit d’accès, de rectification et de radiation des données personnelles (loi 25/05/2018) sur simple demande écrite au siège de l’ASSOCIATION INSTITUT CHAROLAIS.