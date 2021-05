REGIONALES - Julien Odoul veut interdire l’abattage sans étourdissement pour les viandes consommées dans les lycées

Communiqué :

En déplacement dans le Doubs ce samedi 29 mai, Julien Odoul a visité la SPA de Pontarlier avec Géraldine Grangier, tête de liste du RN dans le département et Jacques Ricciardetti, vice-président du groupe RN au Conseil régional et représentant local de Marine Le Pen.

Les candidats du Rassemblement National ont pu découvrir la très belle structure du Refuge des Macarons, inaugurée en 2015 grâce au leg d’un Pontissalien, où une trentaine de chiens et de chats sont abrités et soignés dans l’attente de trouver une famille.

Julien Odoul a salué la grande qualité des locaux et a félicité les bénévoles pour leur formidable engagement et leur admirable mission de service public. Une fois élu président de la Région Bourgogne Franche-Comté, il soutiendra moralement et financièrement toutes les associations et structures qui œuvrent en faveur de la nature et du bien-être animal.

En marge de cette visite, le candidat tête de liste du RN a présenté son programme pour une région qui protège la condition animale :

exiger la fermeture de l’élevage de chiens de laboratoire à Mézilles (89) où sont élevés des beagles et des goldens destinés à la vivisection

créer un label régional « Ville protectrice des animaux » sur le modèle des villes fleuries pour sensibiliser toutes les communes de Bourgogne Franche-Comté

protéger les oiseaux et les chauves-souris en refusant l’implantation d’éoliennes qui constituent une vraie menace pour la biodiversité

interdire l’abattage sans étourdissement pour les viandes consommées dans les lycées

lutter contre les attaques sur les animaux de ferme et les chevaux par le financement de la vidéo-protection dans les exploitations agricoles et les centres équestres