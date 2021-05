Semaine du « bien-être au féminin » réussie pour l’enseigne RougeGorge Lingerie Chalon-sur-Saône

La clientèle a bénéficié d’une semaine de bien-être au féminin qui s’est déroulée du mardi 25 mai au samedi 29 mai.

RougeGorge accompagne les femmes dans cette relation à elles-mêmes, c’est à dire authentique, assumée, apaisée… et contribue chaque jour au bonheur d'être femme. Pour cela, RougeGorge Lingerie Chalon-sur-Saône, a proposé à sa clientèle de découvrir “ La Semaine du bien-être au féminin !”

Située 61 grande rue à Chalon-sur-Saône, l’équipe RougeGorge Lingerie composée de Nelly PEREIRA, la gérante et de ses trois conseillères de vente : Julia, Auriane et Léna, ont eu le plaisir de faire connaître leur savoir-faire en matière de coaching lingerie, afin de trouver la parure, qui convient au mieux aux différentes morphologies

Lors de cette semaine du bien-être, était présente également Véronique ROOFTHOOFT, coach en image, qui a proposé ses services coaching en colorimétrie, afin de trouver les tons et couleurs correspondant à la personnalité, la carnation et à votre tempérament.

De même Olivia B., créatrice chalonnaise d’ ‘Icon’ by Olivia B.’ (06 31 11 41 21) a fait découvrir à la clientèle toute sa gamme de bijoux fantaisies artisanaux, en pierre de rocaille et semi naturelles (énergétique et fantaisie…).

RougeGorge Lingerie (Chalon-sur-Saône), téléphone au 03 85 92 31 97, ouvert du lundi au samedi de 9h à 17h30, ou encore sur notre Page Facebook locale.

J.P.B