La Jeune Chambre Economique de Chalon sur Saône réorganise le 15 juin de 19h30 à 22h00 au clos Bourguignon en présentiel son évènement mensuel « Autour du 20, un vin du coin » qui a été lancé initialement 3 mois avant la crise sanitaire.

Le 15 juin de 19h30 à 22h00, Autour du 20, un vin du coin revient en format présentiel après 15 mois d’interruption. L’évènement revient sous une forme différente de ce que les chalonnais(e)s ont connu.

Avant la crise sanitaire, Autour du 20, un vin du coin avait lieu tous les mois dans un bar, restaurant de Chalon sur Saône où était organisé une dégustation de l’un des domaines de la côte chalonnaise.

Depuis Janvier jusqu’au mois de mai de cette année, l’évènement s’est adapté en proposant un format sous forme de box. La JCE de Chalon sur Saône remercie les traîteurs : l’épicurien des vignes, Morey, Isabelle Traiteur, Maison le Courbe et Sithinem et les domaines & Brasseries : Domaine LEFORT, Domaine Antoine RENIAUME, Domaine MASSE, Domaine Jacques DURY et Brasserie La Rustine d’avoir participer à cette version inédite qui a permis de garder le lien avec nos professionnels comptabilisant 48 commandes sur ces 4 mois.

Dès le mois de juin, l’évènement revient avec une formule différente. Ce qui change : le lieu est quasiment identique tous les mois « Au clos Bourguignon », ponctuellement l’évènement peut être organisé ailleurs et l’association d’un traiteur / restaurateur avec les vins d’un domaine de la côte chalonnaise à la dégustation.

Cet évènement a pour ambition d’aider à la reprise économique, touristique de notre territoire et de notre gastronomie en accordant les mets et vins proposés.

Le 15 juin, le traiteur « L’épicurien des Vignes » et le domaine « le château de chamilly » seront à l’honneur. Nos professionnels du mois de juin vous proposent à la dégustation :

Pour la boisson : Bouzeron « les Bouchines » 2019, Mercurey Clos la Perrière 2015 (réserve du domaine) et crément Blanc de Blanc,

Un cocktail prestige et show cooking.

L’évènement est sur inscription afin de faciliter l’organisation via le lien suivant :

www.helloasso.com/associations/jeune-chambre-economique-de-chalon-sur-saone/evenements/autour-du-20-un-vin-du-coin-juin-2021

L'évènement sera en extérieur dans le respect des règles sanitaires. En cas d'annulation pour des raisons météo ou sanitaire, les participants seront entièrement remboursés.