Choréa Danse annonce sa reprise

L'école de danse Choréa propose des cours de danse classique et modern' jazz pour tous, à partir de 4 ans. Les inscriptions pour l'année scolaire 2021/2022 débuteront le 4 septembre.



Les cours des élèves mineurs ont d'ores et déjà repris et nous retrouverons les élèves majeurs avec plaisir le 9 juin prochain. Des essais sont possibles tout au long des mois de mai et juin.



Si vous êtes intéressé-e-s nous vous invitons à vous rendre sur notre site internet http://chorea-danse.com,/]http://chorea-danse.com , vous y trouverez toutes les informations nécessaires, dates d'inscription, tarifs, planning, des photos, des vidéos, ainsi qu'un formulaire pour un contact par mail avec la professeure Christine Remba qui répondra à vos questions.