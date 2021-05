LA CNL cherche bénévoles et un service civique

L’association de consommateurs et d’usagers du logement recherche, pour ses Bureaux basés à Montceau les mines, des personnes volontaires pour effectuer du bénévolat, une ou deux matinées par semaine, afin de seconder le Secrétariat, pour des petits travaux de bureau tels que mise sous pli de courriers, classement, etc.... et éventuellement possibilité de petits travaux sur ordinateur pour ceux qui le souhaitent.

L’Association dispose aussi d’une possibilité d’engager un jeune en service civique sur une mission de développement de l’association, sur le bassin-minier.

S’adresser au 03 85 58 07 81 (les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 14 à 17 h) ou nous adresser un message sur notre ADRESSE e-mail : [email protected]