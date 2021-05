Un  ̏ débal’ maisons˝ original plutôt réussi pour une première à Crissey.

Les riverains de l’Allée du Noyer ont innové : ̏ Débal’ maisons˝ ou ̏débal’ rue˝ ou peut être brocante d’un nouveau genre.

C’est dans la bonne humeur que ce samedi matin quelques habitants de l’Allée du Noyer de Crissey, offraient au public une brocante pas comme les autres. La particularité de ce ̏débal’ maisons˝ résidait dans la méthode entièrement pensée sur la sécurité des exposants ainsi que celle des visiteurs. En effet, savoir que les exposants soient installés chez eux, dans leur cour, a suscité un engouement certain pour le public et cela correspondait parfaitement avec les mesures de distanciations recommandées. L’accueil en plein air et la faible concentration de personnes en un même lieu étaient un plus pour cette journée organisée par les habitants de la rue.

Chacun pouvait chiner bibelots, petits meubles, petit électroménager, livres, vêtements et plein d’objets anciens ou récents qui étaient là pour attirer les visiteurs et les transformer en acheteurs. Pour certains exposants, la vente a plutôt bien fonctionné. Une brocante d’un style différent qui va peut-être se perpétuer à Crissey ou ailleurs.

Une bonne fréquentation dès le matin et des ventes qui ont démarré aussitôt. Les vendeurs ne pouvaient qu’être satisfaits de cette opération qui s’est déroulée sous un ciel très clément. Le but recherché de retrouver du lien social a été totalement atteint avec ce ̏débal’ rue˝.

C.Cléaux