Alexandre et Marine se sont unis par les liens du mariage.

Marine Darmigny et Alexandre Billard ont uni leur vie ce samedi 29 Mai 2021 en mairie de Châtenoy-le-Royal en présence de leurs familles et amis.

Vincent Bergeret premier magistrat de la ville a procédé, ce samedi après-midi, à l’union par les liens du mariage de Marine Darmigny, née le 17 mars 1984 à Saint Rémy (71), domiciliée à Châtenoy-le-Royal, fille de Jérôme Darmigny et Sylvie Philibert, et Alexandre, André, Robert, Marcel Billard né le 19 septembre 1983 à Le Blanc Mesnil (93), domicilié à Châtenoy-le-Royal, fils de Thierry Billard et de Maria Odette Da Rocha Vieira.

Après lecture des actes rappelant les droits et devoirs des époux, l’échange des consentements et des alliances en présence de leurs témoins David Kotwas, Cécile Billard, David Puyravaud et Marylène Chevalier, les jeunes époux, témoins et Monsieur le maire ont signé le registre de mariage civil.

Pour cette cérémonie, les enfants des jeunes époux étaient présents au côté de la famille et des amis pour cet heureux évènement. Vincent Bergeret maire de Châtenoy a remis aux jeunes mariés le cadeau de la ville.

Info Chalon adresse tous ses vœux de bonheur aux jeunes époux !

C.Cléaux