Journée éco citoyenne à Saint Rémy sous le soleil.

La municipalité de Saint Rémy organisait ce samedi une journée éco citoyenne dans différents quartiers de la ville.

Sur la place de la mairie, c’était l’effervescence, d’un côté le marché du samedi matin et de l’autre le rassemblement des habitants, des élus et des agents de la ville pour une action éco citoyenne pilotée par Amélie Vion adjoint à l’environnement. Un stand où les gens pouvaient s’inscrire, était tenu par Sophie Gorgeret présidente de [email protected] et Amélie Vion.

Avant le départ des groupes sur le terrain, Florence Plissonnier, maire de la commune, a remercié toutes les personnes qui ont pris part à cette journée : « Nous sommes ravis de vous retrouver et de partager avec vous cette journée éco citoyenne et nous sommes heureux de pouvoir à nouveau envisager l’organisation de manifestations ».

Une cinquantaine de bénévoles ont répondu présents pour nettoyer les rues du quartier de l’école Henry Clément, ramasser les déchets des abords des quais du quartier de Californie, désherber la zone du city stade, planter des aromatiques et des fruitiers derrière le gymnase. Le tri se fait dans 3 sacs poubelle, un pour les produits recyclables, un pour les masques malgré la mise en place des totems dédiés à leur collecte et le troisième pour tout ce qui ne peut être directement revalorisé. On pouvait noter la présence de membres d’associations comme l’amicale pour le don de sang.

Une gourde avec le logo de Saint Rémy a été offerte à chaque participant par l’association THEP (association qui collecte les masques usagés).

C.Cléaux