Boule d’Or chalonnaise (boules lyonnaises) : Le défi suisse se profile

Remporter la rencontre internationale de boules et exporter le meilleur de la gastronomie chalonnaise à l’étranger, c’est le challenge à relever par les chalonnais!

Lundi 31 Mai, à partir de 9 heures 30, l’organisateur de la section suisse du club bouliste de la Boule d’Or avait donné rendez-vous pour une dernière journée de préparation aux joueurs sélectionnés du club, qui vont participer à la rencontre internationale de boules lyonnaises et de pétanque avec les clubs de Blonay (Champion de Suisse 4 années consécutives de boules lyonnaises) et le club de Clarens (Club de pétanque très huppé avec plusieurs titres nationaux et comptant dans ses licenciés, Nathalie Poget, 3ème aux Championnat du Monde).

Cette troisième journée de préparation (une en mars, ébauche du voyage et une en avril, structure du groupe) avait pour but de finaliser les derniers préparatifs et les dernières consignes sanitaires qui seront à appliquer sur le territoire helvétique (vaccination obligatoire, test PCR obligatoire, gel, distanciation…).

L’occasion aussi de goûter le repas chalonnais offert par le Maître Cuisinier Jérôme Ruget du restaurant « Chez Jules » qui sera proposé pour la soirée événementielle à 31 convives (Nougat de foie gras, Sanglier et son accompagnement et coque de chocolat blanc mousse de caramel et sa ganache au chocolat noir).

Cette journée s’est soldée l’après-midi par un entrainement bouliste avec divers confrontations. Coup dur cette année pour la quadrette Poget-Blondet-Chevrey-Bonetti vainqueur des deux premières éditions, puisque pour raison médical, Chevrey (Chalon) sera indisponible. Il sera donc remplacé par le Maître Joueur 2021 du club : Bernard Boivin. Nul doute que cette quadrette vendra chèrement sa peau pour accrocher une nouvelle victoire à son palmarès.

Des chalonnais très motivés et très contents, de retrouver leurs homologues et amis suisses avec qui, ils partagent de grands moments d’amitié et de fraternité.

Lors de cette journée, on notait la présence de 4 sponsors du club chalonnais très impliqués à cet événement et très appréciés des joueurs boulistes qui participeront à cette rencontre internationale : Jérôme Ruget du restaurant « chez Jules », Benoit Philippe du magasin « Superdry », Pascal Guillet du bar « Le Paradis » et Christophe Cotty de la boulangerie « La Mie Caline ».

Affaire à suivre très prochainement sur info-chalon.

E.C