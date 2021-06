REGIONALES - julien Odoul (Rassemblement National) se félicite des intentions de vote en Bourgogne-Franche Comté

Communiqué de presse

Le RN donné largement en tête : les Bourguignons et les Francs-Comtois plébiscitent l’alternance

Dans un sondage réalisé par Opinionway entre le 27 et le 31 mai 2021, la liste du Rassemblement National menée par Julien Odoul est donnée largement en tête des intentions de vote. Crédité de 30% des voix au premier tour, le RN confirme son implantation locale et sa capacité de rassemblement en Bourgogne Franche-Comté.

La candidate sortante socialiste, Marie-Guite Dufay, affichée à 19%, paye ses acrobaties électorales entre le Parti communiste et Les Verts, tout en cherchant à effacer son soutien à Emmanuel Macron et à dissimuler le futur accord avec La République En Marche.

De l’autre côté, Gilles Platret paye lui aussi la stratégie du grand écart et de la collection d’étiquettes en s’alliant d’un côté avec l’UDI et le MEI (allié à l’ex-ministre de François Hollande, la très à gauche Delphine Batho) puis en s’alliant avec Debout La France tout en annonçant sur France Bleu, le 31 mai dernier, qu’en PACA, il voterait malgré tout pour la liste LR-LREM de Renaud Muselier.

Ce n’est donc pas un hasard si les personnes sondées mettent largement en tête Julien Odoul et le Rassemblement National. C’est la reconnaissance du travail de terrain effectué ces dernières années mais aussi le choix d’un projet de bon sens avec des propositions claires au service du redressement de notre région.

Sécurité, emploi, cadre de vie et environnement, barrage aux éoliennes, rééquilibrage territorial : partout et dans chaque domaine, les Bourguignons et les Francs-Comtois veulent une région qui protège.

Il ne fait désormais aucun doute que le Rassemblement National est la seule liste capable de battre la gauche de Marie-Guite Dufay.

Fort de cet dynamique (+4 points), Julien Odoul appelle tous les électeurs qui souhaitent l’alternance en Bourgogne Franche-Comté à voter utile dès le premier tour pour permettre une victoire historique.