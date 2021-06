AVIS DE DECES - Monsieur Daniel RENARD

CHALON-SUR-SAÔNE



Mme Renard Odette, son épouse ;

Franck et Céline, Fabienne et Stéphane, Cédric et Anne-Lise, ses enfants ;

Maxence, Pierre, Camille, Coline, ses petits-enfants ;

Max et Michèle, son frère et sa belle-sœur ;

Micheline et Robert, France et Michel, Jeannine et André, Jean-Pierre, belles-sœurs et beaux frères ;

Colette, son amie ;

neveux ; nièces ; ainsi que toute la famille,

ont la tristesse et la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Daniel RENARD

Ancien combatant FNACA

Retraité de Chez PECHINEY

survenu le 31 mai 2021,

à l'âge de 80 ans.

La cérémonie sera célébrée samedi 5 juin 2021 à 11h15, au crématorium de Crissey.

La famille remercie le Dr

Fitoussi, medecin traitant, le personnel du service de Pneumologie du centre hospitalier de Chalon sur saône, les ambulances Bourguignones pour leur gentillesse et leur dévouement.

Quête au profit de la fibrose pulmonaire.

Daniel repose a la chambre funéraire de Saint-Rémy.

Fleurs naturelles uniquement.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.