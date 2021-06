Alexandre Vuillot, nouveau responsable jeunes de la République En Marche en Saône et Loire

Le 19 Avril, le conseil national des Jam, (les Jeunes avec Macron) m’a apporté son soutien et sa confiance en me nommant référent départemental de Saône et Loire. Je succède ainsi à Jean-Thomas DÉSIRÉ de Chalon-sur-Saône qui portait depuis quatre ans, avec détermination et talent les valeurs de notre mouvement.

C’est un honneur pour moi et une enthousiasmante responsabilité de me voir confier la représentation et l’animation du plus important mouvement politique de jeunes du département.

J’entends mener cette tâche avec toute la force de mes convictions et l’aide d’une équipe départementale active comprenant Clémence Baron (Chalonnais) animatrice de Chalon et responsable du pôle engagement, Loïc Laborde, animateur de Autun (Autunois-Morvan) et Arthur Carabédian responsable du pôle idées (Mâconnais).

Notre ambition est de réunir le plus de jeunes possible, car tout au long de notre existence, la politique modèle nos vies. Elle contribue à faire des femmes et des hommes plus ou moins à l’aise dans leur époque. Le « Bof, ça ne nous concerne pas » peut conduire au pire. Soyons donc acteurs et intéressons-nous à la politique.

Nous voulons défendre auprès de nos parlementaire les sujets qui préoccupent et mobilisent les jeunes tels que la préservation de notre planète, la précarité des étudiants, les discriminations, le harcèlement scolaire, l’égalité homme-femme.

Force de propositions, les Jam doivent aussi mieux faire connaître et populariser les mesures prises par l’équipe gouvernementale quand elles s’adressent aux jeunes. Le dispositif “Un jeune Une solution”, les aides de 5 000€ à 8 000€ aux entreprises

pour encourager l'alternance, la prime de 4 000€ pour l’embauche de jeunes, autant de mesures prises sous la présidence d'Emmanuel Macron.

Enfin, notre mouvement doit participer à l’ancrage local indispensable pour soutenir l’action du Président. Des élections vont avoir lieu les 20 et 27 juin. J’apporte tout mon soutien pour les départementales à Sadia El Hayani et Sylvain Dumas qui ont comme suppléant Alexandre Morin l’un de nos JAM, très actifs sur le territoire chalonnais. Et à titre personnel, je me suis engagé pour les régionales en Bourgogne Franche-Comté sur la liste “Une région partout et pour tous” portée par Denis Thuriot, avec Rémy Rebeyrotte et Florence Battard en Saône et Loire.

Avec votre vitalité, vos opinions, vos désirs, rejoignez-nous et soyons ensemble des jeunes plein d’élan !

Les Jam !

Alexandre VUILLOT