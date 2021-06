COVID19 - Julien Charles, Préfet de Saône et Loire, annonce que 41 % des Saône et Loiriens ont reçu au moins une première dose de vaccin

Et fait un point d'étape sur les restrictions sanitaires dans le département.

Communiqué de presse

Julien Charles, préfet de la Saône-et-Loire et Cédric Laperteaux, délégué départemental de l’Agence Régionale de Santé Bourgogne-Franche-Comté rappellent que la campagne de vaccination dans le département se poursuit à un rythme soutenu.

Au 31 mai, 223 574 premières injections ont été effectuées, représentant près de 41 % de la population totale du département et 125 019 secondes injections ont été effectuées représentant près de 23 % de la population totale. 75 % des personnes de plus de 75 ans ont reçu au moins une première dose de vaccin.

Au cours des prochaines semaines, les dix-huit centres de vaccination du département et les professionnels de santé de ville mobilisés vont poursuivre la campagne qui est ouverte depuis le 31 mai à l’ensemble des personnes de plus de 18 ans.

Les taux d’incidence dans le département sont en nette amélioration depuis plusieurs semaines. Le taux pour la population générale est au 2 mai de 71 cas positifs pour 100 000 personnes et de 25 pour 100 000 pour les plus de 65 ans. Le taux de positivité est de 4 %.

Ces signaux positifs sont encourageants pour l’ensemble de la population, dans la perspective de la sortie progressive des mesures de restriction d’ici le 30 juin. Toutefois, il demeure essentiel que chacun poursuive les efforts engagés depuis des mois pour lutter contre la propagation du virus et soit personnellement attentif à la bonne application des mesures de protection et de distanciation comme le port du masque, y compris à l’extérieur et dans tous les cas lors de regroupements de population.

Le couvre-feu s’applique de 21 heures à 6 heures jusqu’au 8 juin inclus et de 23 heures à 6 heures du 9 au 30 juin inclus. Les rassemblements de plus de 10 personnes sont interdits sur la voie publique jusqu’au 30 juin inclus.

Dans le cadre de la publication de la loi n°2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de la crise sanitaire et du décret n°2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, le préfet de Saône-et-Loire a également reconduit, jusqu’au 30 juin inclus, les mesures de port du masque obligatoire, dès l’âge de 11 ans, sur l’ensemble du territoire des communes de : Mâcon, Charnay-les-Mâcon, Vinzelles, Chaintré, Crèches-sur-Saône, Varennes-les-Mâcon, Sancé, le Creusot, le Breuil, Torcy, Montchanin, Montcenis, Blanzy, Montceau-les-Mines, Saint-Vallier, Sanvignes-les-Mines, Autun, Saint-Eusèbe, Chalon-sur-Saône, Saint-Rémy, Chatenoy-le-Royal, Chamforgeuil, Saint-Marcel, Bourbon-Lancy, Toulon-sur-Arroux, Chauffailles, Chagny, La-Chapelle-de-Guinchay, Cluny, Cuiseaux, Gueugnon, Louhans, Ouroux-sur-Saône, Paray-le-Monial, Tournus.

Il est également obligatoire sur tous les marchés (couverts ou non), dans les cimetières, dans les parcs, jardins, plans d’eau et lacs, et aux abords des équipements et établissements recevant du public (centres commerciaux, commerces, établissements scolaires, terrains de sports, établissements culturels, services publics, gare ferroviaires et routières…) de toutes les communes du département.

Julien Charles, préfet de Saône-et-Loire, rappelle que ces mesures ont pour seul objectif de limiter les interactions et les occasions de contamination lors de rassemblements de population qui tendent à se multiplier avec le retour des beaux jours et la réouverture des commerces et établissements recevant du public. Il invite également les personnes, y compris celle qui sont vaccinées, à se faire dépister en cas de symptômes ou à la suite de participation à des rassemblements.

Tous les renseignements sur les mesures de protection et de distanciation sont disponibles sur le site internet de la préfecture : www.saone-et-loire.gouv.fr