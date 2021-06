Découvrez le programme des animations estivales 2021 de la Ville de Chalon-sur-Saône

« Un programme complet et sympathique et qui va, je pense avec toujours cette prudence face à l’épidémie, nous permettre de reprendre un tout petit peu de vie, de partage et de joie ! », a déclaré Gilles Platret.

Jeudi 3 juin, à 9 heures 30, au parc Géo Botanique de Chalon-sur-Saône, se déroulait une conférence de presse présentant les animations estivales prévues de la Ville de Chalon-sur-Saône sachant que celles-ci peuvent encore évoluer.

Sur place, Gilles Platret, assisté de tout son service communication a exposé les nouveaux et les différents thèmes et animations qui vont égayer notre ville au cours de l’été 2021.

Extrait de son discours : « On entrevoit peut-être une reprise d’une vie joyeuse et de partage et pour nous, c’est du vrai bonheur. Je pense d’ailleurs aux agents de la ville de Chalon qui ont travaillé sur le programme parce que c’est aussi du côté de notre service événement, un moment important pour eux que de commencer à entrevoir les choses. Aujourd’hui, nous sommes ici pour une préannonce des animations de cet été. D’ailleurs, le programme complet sera disponible à partir de la 3ème semaine de juin (en mairie, sur le site chalon.fr…). Dans ce programme il y a bien sûr des choses que l’on a l’habitude de voir qui sont d’ailleurs des choses que les chalonnais connaissent bien, par contre, moi, je tiens à insister sur les 2 nouveautés de cette saison. La première, ce sont les vendredis du cloître et la deuxième, c’est le salon des auteurs de Bourgogne Franche-Comté, toujours au cloître [...] Si en juillet, il y a toujours une grosse concentration d’événements, on veut de plus en plus maintenir la possibilité d’animer la ville sur le mois d’août par toutes les animations possibles car on a toujours ce souci de donner un maximum de distractions pour le public chalonnais qui ne part pas en vacances […] Donc pour cette période estivale qui se profile, on vous propose un programme complet et sympathique et qui va je pense avec toujours cette prudence face à l’épidémie nous permettre de reprendre un tout petit peu de vie, de partage et de joie. Je vous remercie !

Programme complet à découvrir :

Infos importantes

Le programme complet de toutes ces animations sera bientôt disponible.

Attention, la fête de la musique du 21 juin et le feu d’artifice/bal du 14 juillet sont en attente des directives sanitaires nationales

Pour info, certaines manifestations sont d’ores et déjà reportées en septembre : fête du port (18/19 septembre), fête de la biodiversité (25 septembre), Chalon d’île en quai, nage en eau libre (date non fixée)

Nouveauté : Les vendredis du cloître

Concerts du 18 juin au 10 septembre (20h, sur réservation (10€))

Vendredi 18 juin : Philippe Barbey-Lallia (récital de piano)

Vendredi 25 juin : Balkanes (chant bulgare)

Vendredi 2 juillet : Call to prayer (musiques du monde)

Vendredi 9 juillet : Les solistes de l'Orchestre de Chambre de Lyon

Vendredi 16 juillet : Ingrid et Julie Perruche (opérette et opéra-comique)

Vendredi 30 juillet : Naomi Greene (chant et harpe)

Vendredi 6 août : Jory Vinikour (clavecin)

Vendredi 20 août : Victor Julien-Laferrière (violoncelle)

Vendredi 27 août : oTolipo (musique d’illusions et de démultiplication)

Vendredi 3 septembre : Apotropaïk (répertoire médiéval)

Vendredi 10 septembre à 20 h : Diana Higbee et le Quatuor Musica (chant)

Nouveauté : Le salon des auteurs de Bourgogne-Franche-Comté

Le Salon des Auteurs de Bourgogne Franche-Comté se tiendra les 7 et 8 août au cloître Saint-Vincent, avec au programme :

signature d'auteurs (cible 30, les réponses sont en train d'arriver)

présence d'un artiste de bibliophilie

présence de libraires anciens (Au Gré du van et libraire de Cuisery à confirmer) au cloître ou sur le quai des Messageries (en fonction du nombre)

présence des libraires chalonnais qui vendront des ouvrages à dédicacer (Mandragore, Develay, Antre des Bulles).

Gratuit. De 10h à 19h le samedi et le dimanche de 10h à 17h

Traditionnel désormais : les feux de la Saint-Jean (19 juin)

Granges Forestier

Traditionnel pique-nique (à partir de 20h), feu du bûcher et feu d’artifice (22h).

Version rénovée : La Saône en guinguette (26 juin / 28 août)

Pour cette 7e édition, la Ville de Chalon a souhaité modernisée ses Guinguettes en proposant différents lieux et différentes animations, tout au long de l’été :

Granges Forestier - du samedi 26 juin au dimanche 11 juillet (après-midi)

Espace d’animations sportives adaptées au contexte sanitaire : trampolines, slackline, ventriglisse, aire de brume, accueil de scolaires et de centres de loisirs, buvette, 3 concerts sonorisés style pop, rock, électro.

Port Villiers - du samedi 3 au dimanche 18 juillet (16h/minuit)

Chalets de restauration, programmation de concerts acoustiques (petite amplification), dans un style familial (jazz, musiques du monde, chansons...), thé dansant le mardi 6 juillet à 16h (avec la Maison des seniors).

parc Géo botanique du lundi 26 juillet au vendredi 6 août

Illuminé pour l’occasion, le parc vous attend pour profiter des animations proposées tous les soirs (théâtre, concerts jazz loundge, spectacles tels que chasse à la piste, ou ciné concert…) et visites guidées par le service des Espaces Verts.

quai de la Monnaie du samedi 7 au dimanche 15 août (16h/22h)

En lien avec les restaurateurs de l’île Saint-Laurent, mise en place d’espace pour consommer les plats pris à emporter dans les restaurants, d’une buvette, d’un marché de créateurs et de producteurs locaux ; programmation d’animations musicales locales un soir sur deux et installation de jeux pour enfants.

bastion Sainte-Marie du samedi 7 au dimanche 22 août (14h à 20h)

Programmation d’animations nautiques avec la création d’une base nautique avec des pédalos, du water roller, des mini pédalos, un ventriglisse … Installation de chalets de restauration, programmation de 8 concerts pop-rock.

Concert de clôture - samedi 28 aout (21h)

Le traditionnel concert d’ouverture des Guinguettes s’est transformé en concert de clôture programmé le samedi 8 août (en principe pace du Port Villiers, sauf si la jauge possible s’avère trop petite).

Groupe LEJ : (initiales de Lucie, Elisa et Juliette - prononcer « Elijay ») trio musical de chant, percussion et violoncelle. Ces trois étudiantes françaises connaissent le succès en août 2015 avec un album de reprises de tubes planétaires. 2e album en 2018 (chansons originales) et un tout nouveau présenté en concert.

Fils conducteurs de la Saône en guinguettes :

Taxi fluvial entre le Port Villiers et les Grange Forestier (26 juin/11 juillet/1€) et entre le Port Villiers et la prairie Saint-Nicolas (12 juillet/22 août/2€).

Location gratuite de rosalies à la prairie Saint-Nicolas entre le 26 juin et le 22 août

Respect des conditions sanitaires sur l’ensemble des sites : jauge (750 personnes en simultané), gel, distanciation, groupe de 10 max, port du masque, brigade de désinfection

Traditionnel « Chalon dans la Rue » L’édition 2021 de Chalon dans la Rue se tiendra du mercredi 21 au dimanche 25 juillet.

133 compagnies sont programmées ou sélectionnées par l'équipe du festival. Des projets artistiques éclectiques, foisonnants, explorant une variété de registres esthétiques. Une pluralité de propositions pour une pluralité de publics. Les compagnies historiques se mêlent aux jeunes artistes, les arts de la rue aux arts numériques et installations visuelles, le spectacle vivant aux performances. Des créations interrogent la société, avec prise de distance et subtilité, quand d'autres jouent les noctambules, contournent les « formats formatés », proposent d'autres temporalités ou suivent des chemins plus classiques.

Traditionnel « Ciné sous les étoiles »

Ce rendez-vous sous les étoiles avec le 7e art rassemble chaque année un public important avec 3 300 personnes accueillies en 2020 et ce malgré un contexte sanitaire défavorable (pour rappel 3 500 en 2019).

Cette année, 7 films seront projetés dans 7 quartiers. En cas de mauvais temps, les projections sont maintenues et se dérouleront au parc des Expositions.

Lundi 5 juillet - Granges Forestier - En avant (animation)

Mardi 10 août - Prés Saint-Jean - La Reine des neiges 2 (animation)

Jeudi 12 août - Aubépins - Inséparables (comédie)

Lundi 16 août - Bastion bas - Les Incognitos (animation)

Jeudi 19 août - Parc de la biodiversité : Docteur ? (comédie)

Mardi 24 août - Stade Léo-Lagrange - Shaun le mouton, le film : la ferme contre-attaque

Jeudi 26 août - Plateau Saint-Jean - Terrible jungle (aventure, comédie)

Encore plus d’activités sportives

La Direction des Sports de la Ville propose une série d’activités pendant cet été (gratuit sur inscription) :

Accueil des scolaires pendant les guinguettes aux Granges-Forestier sur la première semaine de classe : accueil de 8 classes de Chalon et du Grand Chalon.

Opération « Si t’es sport… » entre le 8 et le 27 juillet : plusieurs clubs sportifs et les ETAPS s’installent au lac des Prés Saint-Jean pour faire découvrir leurs disciplines, suivant plusieurs thématiques :

=> Sport santé et handicap (Si t'es sport, soigne ton corps !)

=> Sport féminin (Si t'es sport, ramène tes copines !)

=> Sport en famille (Si t'es sport, bouge tes parents !)

=> Sport découverte (Si t'es sport, à toi de jouer !)

=> Sport défi et tournois (Si t'es sport, défi tes potes !)

=> Sport petite enfance (Si t'es port, éveil ton corps !)

Les Maisons de quartier s’en mêlent…

Les Maisons de quartier proposeront des animations de proximité tout au long de l’été. Il sera possible de participer chaque jour à des activités divertissantes, ludiques, créatives… L’été sera ponctué de concerts, de spectacles et d’animations dans les quartiers ! Les horaires sont adaptés aux besoins de chacun puisqu’il sera possible de participer en matinée, en après-midi et en soirée. Chaque Maison de quartier proposera également des sorties (Annecy, Lyon, Jura…). C'est une programmation riche et variée qui s’adressera à tous.

On peut citer parmi toutes ces animations :

11 juin : « Charraoké » des Charreaux : fête de quartier sur le format d’un karaoké autour d’une petite restauration (assise).

À partir du 28 juin : semaine polynésienne aux Aubépins.

27 et 28 août : fête du quartier des Prés Saint-Jean

Les traditionnels accueils de loisirs du service jeunesse

Entre le 7 juillet et la fin du mois d’août, la Ville propose trois accueils de loisirs sans hébergement, espaces ludiques et sécurisants permettant aux enfants de bénéficier d’activités à la journée ou à la demi-journée :

pour les 3/11 ans : Anne-Franck, Rives de Saône, Est

pour les 11/17 ans : service jeunesse

Sur inscription uniquement (payant)

Garçon la note : 7e édition

En cette année 2021 très particulière, la 7e saison du festival « Garçon la Note ! » s’installe pour 14 concerts gratuits sur les terrasses des cafés et restaurants de Chalon et sa région du 8 juillet au 27 août. En soutien à la scène régionale, la programmation fait naturellement la part belle à des projets musicaux soulignant la diversité et la créativité des jeunes artistes qui excellent dans de nombreux styles actuels. Opération portée par l’Office de Tourisme du Grand Chalon et À Chalon Spectacles.

Jeudi 8 juillet - Bar Le Niepce - Chalon - Soul air (funk soul)

Vendredi 9 juillet - Central Café – Sevrey - Tax Brothers & the old racoon’s (blues)

Jeudi 15 Juillet - L’Escapade - Rully - SDB trio

Vendredi 16 juillet - Bar Côté Rhum - Chalon Aron’C (chanson française)

Mercredi 28 juillet - Brasserie Chez Louis - Chalon - Phil K chante Brel

Vendredi 30 juillet - Le Clos des Flaveurs - Givry Avis de PasSage (jazz manouche)

Mercredi 4 août - La Roseraie - Châtenoy-en-Bresse - Gitche Manito (jazz manouche)

Vendredi 6 août - Le Purgatoire - Chalon - Bal Poussiere (afro-latin)

Mercredi 11 août - Place 2Be - Chalon - Moon (folk)

Vendredi 13 août - Camping - Saint Jean de Vaux - Stompin Whities – (groove)

Mercredi 18 août - Coté Saône – Chalon - Lucky Pepper (rock)

Vendredi 20 août - La Billebaude - Givry - Alexi Ponçot Trio (jazz)

Mercredi 25 août - Pixelles Pintxos – Chalon - Caribbean Soul Steppers (rock)

Vendredi 27 août - La Cathé By Mr Moustache - Chalon - Jeanette Berger (pop soul)

Rendez-vous associatifs

La Ville de Chalon-sur-Saône soutient quatre grands rendez-vous associatifs cet été :

Nouveauté : Sketch à Chalon (3 et 4 juillet)

Organisé par Valérie Orsat (illustratrice carte de vœux 2021), ce rassemblement de dessinateurs sera le temps fort en Bourgogne pour les Urban Sketchers (association qui met en avant la valeur artistique et narrative du dessin « in situ », en fait la promotion et crée des liens entre croqueurs dans le monde entier, qu'ils soient chez eux ou en voyage). Une trentaine de participants de Belfort, Besançon, Dijon, Lyon, Orléans et Chartres dessineront Chalon sur tous les angles (Cloître et Carmel, Saône, pont, Port Nord, centre-ville…).

Les Rondes de Nuit investissent la Banque

Propriété de la Ville depuis quelques mois, les anciens locaux de la Banque de France ouvriront leurs portes aux saynètes des Rondes de nuit au cours de plusieurs soirées de l’été (programme à venir).

Le rallye de la Côte chalonnaise (9/11 juillet)Vendredi 9 juillet : mise en place du parc d’assistance, vérifications administratives et techniques au boulodrome et au Parc des Expositions.Dimanche 11 juillet : seconde étape, épreuves spéciales, podium d’arrivée sur le parking du centre nautique et présentation des concurrents au public.

Samedi 10 juillet : première étape.

La 30e édition du Rallye Bourgogne Côte Chalonnaise comptera pour la Coupe de France des Rallyes 2021 modernes, pour la Coupe de France des Rallyes VHC et comportera pour la première fois une épreuve VHRS.

Le grand prix motonautique (28/29 août) / sous réserve autorisationTrois catégories de bateaux (une trentaine de bolides) s’affronteront tout le long du week-end. Rendez-vous entre le pont de Bourgogne et le pont Saint-Laurent entre 9h30 et 17h. Une exposition grandiose Animations à Freyssinet (9 juin / 17 juillet) Office de tourisme

Au départ de Chalon, l’Office de Tourisme propose des balades guidées en bateau (en partenariat avec l’Espace Patrimoine) et des dégustations de vins de la Côte chalonnaise (sur réservation, payant).

Le Grand Chalon organise sur l’espace Freyssinet des animations sportives et musicales les mercredis et samedi après-midi, entre le 9 juin et le 17 juillet : tournoi de padel, cours de danse, tournoi de basket, DJ, festirock…

Le musée Vivant-Denon accueille jusqu’au 19 septembre l’exposition « Miroir du prince, les hauts dignitaires de la cour de Bourgogne », organisée en partenariat avec la Ville d’Autun et labellisée « d’intérêt national » par le musée du Louvre.En parallèle, l’Espace patrimoine propose l’exposition « Chalon, du cœur du Duché à la frontière du royaume de France (1425-1510) avec, entre autre, une magnifique maquette de Chalon en 1500. L’Espace patrimoine propose par ailleurs un programme de découverte de notre patrimoine durant tout l’été.

accueille jusqu’au 19 septembre l’exposition « Miroir du prince, les hauts dignitaires de la cour de Bourgogne », organisée en partenariat avec la Ville d’Autun et labellisée « d’intérêt national » par le musée du Louvre.En parallèle, propose l’exposition « Chalon, du cœur du Duché à la frontière du royaume de France (1425-1510) avec, entre autre, une magnifique maquette de Chalon en 1500. L’Espace patrimoine propose par ailleurs un programme de découverte de notre patrimoine durant tout l’été. Compétition organisée par l’ASPROMO (l’Association pour la Promotion du Motonautisme).

Après 3 ans d’absence, le motonautisme largue de nouveau ses amarres à Chalon à l’occasion de la venue d’une étape du Championnat de France, organisée par l’association Chalonnaise l’Aspromo.

Commerces

Motivés par la fin du confinement, les commerçants proposent des animations dès le 18 juin :

18/19 juin : grand déballage (association Les 3C)

19 juin : brocante rues Blés et Poulets (association des commerçants des rues du Blé et Poulets)

19 juin : marché médiévale rue aux Fèvres (association Cœur de Ville)

La Ville de Chalon soutient l’association Cœur de Ville qui organise des animations médiévales tous les samedis jusqu’au 31 août (jeux d’échecs géants, conte, chevaliers, animations pour enfants …).

J.P.B