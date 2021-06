Recherche de figurants pour le long métrage "Grand Prix"

Dans le cadre du tournage du long métrage « GRAND PRIX » de Jan Prusinovsky produit par LES PRODUCTIONS SPLENDENS, recherche :

– des figurants de tout âge et toute origine pour une scène d’embouteillage aux abords d’un péage. Il est donc impératif que les figurants soient détenteurs du permis B et apportent leur voiture (couleurs neutres : noir, gris, blanc… pas de couleurs vives) sur le lieu du tournage.

Tous les candidats doivent être indépendants concernant leur moyen de transport sur le lieu de tournage.

Il est possible de récupérer plus d'nfos via le lien ci-dessous, (autres comédiens, réalisatrice, pitch, etc) permettant de candidater via le bouton postuler en bas d'annonce merci.

L'accès est bien entendu gratuit !

https://castprod.com/poste/cinema-casting-figurants-ages-de-18-a-60-ans-pour-le-film-grand-prix-de-jan-prusinovsky/

L'Equipe Cast Prod www.castprod.com