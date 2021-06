DEPARTEMENTALES - CHALON 3 : ̏ Un nouveau souffle˝ annonce ses réunions publiques.

Les candidats de ̏ Un nouveau souffle˝ vont à la rencontre des habitants du canton de Chalon 3

Communiqué de presse

A l’attention des habitants et habitantes du canton de Chalon 3 regroupant Les Aupébins, Bellevue, Boucicaut, Bourgogne, Champ Fleuri, Les Charreaux, Saint-Cosme, Cité Saint-Gobain et Châtenoy-le-Royal

Nous vous informons que dans le cadre des élections départementales des 20 et 27 juin prochain, nous tiendrons plusieurs réunions publiques :

Mardi 8 juin 2021 de 19 heures à 21 heures à la Maison Vagneur à Saint-Cosme

Mercredi 9 juin 2021 à 20 heures à la Maison de Quartier des Aubépins

Jeudi 10 juin 2021 à 20 heures à la Salle des Fêtes Claude et Christian Villeboeuf aux Charreaux

Jeudi 17 juin 2021 à 20 heures à la Salle des Fêtes de Châtenoy-le-Royal

Ces réunions se tiendront dans le respect des règles sanitaires : respect de la jauge autorisée, port du masque et gestes barrières.

Ce sera l’occasion de vous présenter notre programme pour construire un département plus social, plus humain, plus écologique, et surtout d’en débattre avec vous en répondant à vos questions.

Vous pouvez également nous suivre sur notre page Facebook : https://www.facebook.com/UnNouveauSouffleChalon3/