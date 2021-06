DEPARTEMENTALES - A Pierreclos, André Accary lance l'offensive de la dernière ligne droite et affiche bilan et projets

Le président sortant du Conseil départemental a rassemblé ses troupes ce samedi matin à Pierreclos pour présenter le programme de l'Union pour l'Avenir de la Saône-et-Loire, Majorité départementale. Santé, protection, préservation du cadre de vie, attractivité et préparation de l'avenir en sont les cinq piliers.

Les binômes de la majorité départementale

Paray-le-Monial Carole Chenuet et André Accary

Charolles Josiane Corneloup et Pierre Berthier

Chauffailles Cécile Martelin et Arnaud Durix

Digoin Marie-France Mauny et Thierry Desjours

Autun 1 Catherine Amiot et Frédéric Brochot

Montceau-les-Mines Marie-Thérèse Frizot et Lionel Duparay

Saint-Vallier Sandrine Lonak et Rafael Freniche

Hurigny Carine Lalanne et Patrick Desroches

Macon 1 Christine Robin et Jean-Patrick Courtois

Macon 2 Claude Cannet et Hervé Reynaud

La Chapelle de Guinchay Géraldine Auray et Jean-François Cognard

Cluny Sophie Lagrost et Julien Deniboire

Cuiseaux Carole Rivoire-Jacquinot et Sébastien Fierimonte

Tournus Colette Beltjens et Jean-Claude Becousse

Ouroux sur Saône Elisabeth Roblot et Jean-Michel Desmard

Louhans Mathilde Chalumeau et Anthony Vadot

Pierre de Bresse Aline Gruet et Sébastien Jacquard

Gergy Nathalie Damy et Michel Duvernois

Chalon 1 Dominique Melin et Alain Gaudray

Chalon 2 Amelle Deschamps et Jean-Vianney Guigue

Chalon 3 Françoise Vaillant et Vincent Bergeret

Chagny Sylvie Trapon et Sébastien Laurent

Saint Rémy Florence Plissonnier et Raymond Burdin

Givry Dominique Lanoiselet et Sébastien Martin



Les 5 cantons non cités sont avec des candidats de Saône et Loire Unie