Quatre grimpeurs du Club Alpin Chalon aux sélectifs des équipes départementales d'escalade

Ce samedi, à Bagé La Ville, le Comité Territorial 71 de la Fédération Française de Montage et Escalade organisait les sélectifs des équipes départementales jeunes d’escalade.

A cette occasion les jeunes grimpeurs de la section performance du Club Alpin de Chalon nouvellement réactivée, ont pu suivre un entraînement commun et partager leur expériences avec les meilleurs grimpeurs du département sur une structure d’escalade prévue pour le haut niveau.

Au programme : un échauffement commun, des voies d’escalade de difficulté, des voies d’escalade de vitesse, des mises en situation de compétition, des échanges de méthodes et de techniques et de la bonne humeur en vue de constituer un groupe de jeunes motivés et performants pour représenter le département sur le circuit national d’escalade.

La mise en place de ces équipes est une aubaine pour le Club Alpin de Chalon qui souhaite également de son coté favoriser le développement de sa section performance.

Le CAF Chalon présentait au sélectif départemental 4 grimpeurs : Noah Adam, Nahuel Grillet, Maxence Giradot et Philippe Jullien.

Les résultats seront connus ce mercredi.