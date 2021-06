L'exaspération d'habitants de la Place du Théâtre à Chalon sur Saône à cause de la prolifération... des rats

Un fidèle d'info-chalon.com a souhaité nous faire part de son agacement devant une situation qui dure.

Ce n'est pas la première fois que les rats sont signalés rue aux Fèvres ou Place du Théâtre mais au regard de ce que Thierry nous a confié, la situation devient invivable, "j'en suis à un point où j'ai peur pour les enfants. Je ne me stationne même plus ici de peur que les rats viennent s'attaquer à la voiture". Une exaspération d'autant plus que Thierry a informé son propriétaire mais aussi les autorités locales afin "que quelque chose se passe mais voilà". Du côté d'info-chalon.com, nous avons pris soin de faire remonter le sentiment de Thierry aux services municipaux, et les choses devraient bouger cette semaine. A suivre.

L.G