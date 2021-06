Déborah et Geoffrey se sont dit oui ce week-end en mairie de Saint Rémy.

Déborah Boucassot et Geoffrey Alonso ont échangé leurs consentements ce samedi dans la salle des mariages en présence de leurs enfants Noah 6 ans et Anna 4 ans, parents et amis(es)

Pascale Barbier, adjointe, officier d’état civil par délégation, a uni par les liens du mariage Déborah Boucassot, née le 20 septembre 1992 à St Rémy, fille de Philippe Boucassot et de Mildred Lyps à Geoffrey Alonso, né le 12 octobre 1991 à St Rémy, fils de José Alonso et de Nadine Brunaud.

Après lecture des actes rappelant les droits et devoirs des époux, les jeunes mariés ont échangé leurs consentements et alliances en présence de leurs témoins Marine Gaudillat et Kévin Alonso. Ensuite les jeunes époux Déborah et Geoffrey, les témoins Marine et Kévin et Pascale Barbier adjointe à la mairie ont signé le registre de mariage civil.

Une cérémonie pas sans surprise

Quelle petite fille n’a pas rêvé un jour de partager un moment féérique avec une petite licorne ? Ce fût la surprise pour Déborah de voir à son mariage une très belle icorne, surprise partagée par tous les amis(es), parents et officier d’état civil. Tout a commencé par un banal pari lors d’une fête entre amis. Wendy avait parié de venir en licorne au mariage de ses amis Déborah et Geoffrey, le temps a passé mais elle a tenu sa promesse et c’est en très belle licorne qu’elle est apparue à la cérémonie. C’était aussi un grand moment de bonheur pour Anna la fille des jeunes mariés.

Info Chalon adresse tous ses vœux de bonheur aux jeunes époux !

C.Cléaux