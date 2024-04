ELECTIONS EUROPEENNES - Une campagne décalée pour inciter au vote

Les élections du Parlement européen auront lieu le 9 juin en France métropolitaine et le 8 juin en outre-mer (à l'exception de La Réunion, Mayotte, Nouvelle-Calédonie et Wallis et Futuna qui votent le 9). Alors que l'échéance approche, l'heure est à la mobilisation des citoyens face à un scrutin traditionnellement oublié par les électeurs ! Rappelons en effet qu'après avoir atteint 60,7 % en 1979, puis 56,7 % en 1984, le taux de participation dans l'Hexagone n'a cessé de chuter jusqu'à un rebond notable à 50,5 % aux dernières élections de 2019. Or, les jeunes arrivent en tête des catégories boudant le plus ce rendez-vous démocratique. Afin de les inciter à aller voter, une initiative télévisée originale a donc été lancée.



HUMOUR MILITANT

Connaissez-vous la série Parlement ? Alors que la saison 4 est en cours de tournage, ce feuilleton chatouille les institutions européennes au travers du parcours de Samy (alias Xavier Lacaille), un jeune assistant parlementaire qui va peu à peu gravir les échelons en appréhendant les arcanes du pouvoir.

Ce programme diffusé sur la plateforme France.tv a conquis un large public avec 7 millions de spectateurs en France et près de 3 millions en Allemagne !



C'est en s'appuyant sur cette popularité que le co-scénariste Pierre Dorac et le réalisateur Jérémie Sein ont imaginé huit petits clips vidéo destinés à inciter les jeunes à se déplacer jusqu'aux urnes. Ces séquences de 30 secondes mettent ainsi en scène les personnages fétiches de la série se livrant à des échanges loufoques mais pertinents pour illustrer l'importance de faire entendre sa voix lors du scrutin européen de juin.

Lancée par Cinétévé, producteur de la série, en partenariat avec l'institut Jean Monnet, cette campagne originale et décalée va faire l'objet d'une promotion sur les réseaux sociaux et d'une diffusion sur plusieurs chaînes de télévision (France Télévision, TV5 Monde, France Media Monde, LCP). Vous pouvez également retrouver tous les clips vidéo sur le site internet dédié Parlement2024.eu.



J.P.