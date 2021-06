Info Chalon a testé 'Eden', une expérience immersive en réalité virtuelle et vous la recommande !

Un rendez-vous de 12 minutes à ne surtout pas manquer !

En apesanteur et en même temps cherchant à s'ancrer dans le sol comme les racines qui y plongent et la tête levée pour voir plantes luxuriantes et arbres se déployer, partout où l 'on regarde la nature est là et se développe. Muni d'un casque, vous pourrez observer, à chaque fois, une végétation différente si vous voulez renouveler l'expérience car "Eden repose sur la combinaison d'un moteur de jeu vidéo qui génère en temps réel les images de synthèse." Le travail sonore est également important et a été particulièrement soigné.

La nuit succède au jour, le vent se lève, l'orage éclate et l'odeur de la terre humide vient chatouiller nos narines grâce à un système de diffusion olfactive mais on ne vous dit pas tout de cette expérience poétique qui nous fait prendre conscience de la beauté de la nature, de sa force mais aussi de sa fragilité. Cette exposition a été créée par le Collectif MxM et pour Cyril Teste et Hugo Arcier : "L'art et les nouvelles technologies peuvent être médiatrices d'un nouveau rapport à la nature".

Cette expérience sensorielle interactive qui s'adresse à tous est un émerveillement ! A faire absolument !