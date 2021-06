AVIS DE DECES - Monsieur Claude BAUDOT

CHALON, GIVRY, RUSSILLY



Simone Baudot « Monette »,

son épouse ;

Denise,Odile

et Jacques Mazuer,

ses filles et son gendre ;

Adrien,son petit-fils chéri ;

Jean Chofflet,Jean Ducloux,

ses beaux-frères ;

ses nièces et ses neveux ;

ainsi que toute la famille,

ont la douleur de vous faire-part du décès de

Claude BAUDOT

survenu à l'âge de 93 ans.

Ses obsèques seront célébrées le jeudi 10 juin 2021 à 10h00 en l'église de Saint Paul à Chalon.

Ni fleurs, ni plaques.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.

Nous rappelons à votre souvenir ses sœurs,

Thérèse et Bernadette

et sa belle soeur,

Michèle.