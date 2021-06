Amoureux du bric-à-brac : une Brocante au cœur du vieux Chalon

Collectionneurs, flâneurs, chineurs et curieux en tout genre, voici une adresse que vous aimerez : la « Brocante artisanale », 46 rue Saint-Georges, à Chalon. Ne vous laissez pas intimider par l’amoncellement d’objets, du sol au plafond, Romain Deguin connait son fonds. Et surtout, il vous présentera ses bouteilles de gaz transformées !

C’est une reconversion professionnelle qui pousse Romain Degain, originaire de Digoin, à ouvrir une brocante au centre-ville de Chalon, au 46 de la rue Saint-Georges.

Quand il travaillait encore dans le bâtiment, il accompagnait souvent un ami aux puces de Carpentras. Voilà comment lui est venue l’idée d’ouvrir une brocante.

Brocante « artisanale »



Pourquoi « artisanale » ? Parce que Romain, à ses heures vacantes, aime exploiter les bouteilles de gaz pour les transformer : « J’avais un ami qui allait déposer une vingtaine de bouteilles de gaz à la déchèterie de Digoin : il a été refoulé ; je me suis dit que j’allais en faire quelque chose. » Après les avoir vidées (opération très délicate, voire dangereuse), il les peint, pratique des ouvertures, ajoute des serrures, des étagères, les transforme en tirelire géante, poubelle, meuble de rangement… à l’infini des possibilités.

En flux continu

Les objets entrent et sortent aussi vite. Dans cet antre règne l’accumulation : c’est un joyeux fatras, fouillis, fourbi, bazar, arsenal, empilage, binz, un… La langue française est aussi riche que la diversité des objets que vous ne pensez pas y trouver. Si vous aimez chiner, être surpris, dénicher le bidule, le truc ou le machin qui décorera de manière originale votre intérieur, cette adresse est faite pour vous.

Si au contraire – ou en même temps – vous souhaitez faire le vide dans vos placards, n’hésitez pas à proposer au patron vos cartons pleins. Si un objet l’intéresse, il prendra le tout et fera le tri.

Romain Deguin débarrasse également greniers, garages et dépôts sur demande. « Certains objets ont la cote un moment, puis ça change. J’ai des pin’s, des meubles en formica, des jouets des années 70, des plaques émaillées qui sont recherchées actuellement. » Avis aux amateurs.

Nathalie DUNAND

La Brocante artisanale

46, rue Saint-Georges à Chalon

Lun, mar, jeu, vend et sam : 10 h-12 h et 14 h-19 h

Fermé le mercredi et dimanche;

Tél. : 07 67 80 66 99