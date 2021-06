Lettre ouverte aux électrices et aux électeurs du canton de Chagny

Par Richard Béninger et Noël Rhodde, Candidats

La France Insoumise de Saone et Loire depuis le mois de septembre a consacré tous ses efforts pour tenter de construire dans le plus grand nombre possible de cantons du département des candidatures d’union et de rassemblement au 1er tour. Elle a ainsi rencontré à plusieurs reprises Europe Écologie Les Verts, le Parti Communiste Français, la Gauche républicaine et Socialiste. EELV n’ a pas voulu d’accord départemental et donc les candidatures d’union se sont construites dans un nombre limité de Cantons. Nous le regrettons mais nous allons tenir toute notre place dans ces cantons pour rassembler les électeurs et électrices qui veulent des engagements clairs, à gauche et sans ambiguïté.

Dans le canton de Chagny, les contacts locaux que nous avions noués avec Europe Écologie Les Verts et le Parti Communiste permettaient un accord. La direction départementale d’EELV s’y est opposée. Nous regrettons vivement que l’ensemble de ces électeurs soient privés de la possibilité de s’exprimer clairement et de se rassembler au 1er tour pour une véritable liste de gauche sur le canton de Chagny aux élections départementales.

Cependant, pour les élections régionales du 20 juin (qui se tiennent en même temps que les élections départementales) Noël Rhodde et Richard Béninger (l’un de Bouzeron, l’autre de Chagny) ont été choisis pour être présents sur la liste Le Temps des Cerises. C’est une liste clairement engagée à gauche, une liste de rassemblement pour un arc social et écologique en Bourgogne Franche Comté soutenue par neuf partis et mouvements : La France Insoumise, La Gauche Républicaine et socialiste, Génération.s, Les Radicaux de Gauche, Pour une écologie sociale et Populaire, Ensemble, La gauche démocratique et Sociale, Place Publique, Nouvelle Donne.

Nous consacrerons notre temps disponible, dans le respect des conditions sanitaires, pour rencontrer le plus grand nombre possible d’entre vous, pour débattre avec vous des mesures d’urgence que nous proposons pour construire dans notre région un véritable bouclier sanitaire et social, effectuer une vraie bifurcation écologique de plus en plus urgente et pour faire souffler la démocratie et redonner la parole aux citoyen-ne-s.