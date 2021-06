La saison du cloître à Chalon sur Saône   - Des concerts classiques aux musiques du monde du 18 juin au 10 septembre

Réouvert en 2019 après d’importants travaux de conservation, le cloître de la cathédrale Saint-Vincent offre aujourd’hui l’écrin idéal pour cette première saison musicale de onze concerts programmés les vendredis du 18 juin au 10 septembre.

Après avoir survécu aux épreuves du temps pour se révéler à nouveau, ce Cloître canonial restauré à l’identique recevra cette saison une programmation éclectique couvrant plusieurs époques et esthétiques musicales. Du récital de musique classique, au chant lyrique, en passant par la musique médiévale, ou les musiques du monde, vivez une soirée inoubliable dans un cadre architectural et historique d’exception. Venez découvrir ce chef d'œuvre de l’art gothique au son doux et mélodieux de timbres musicaux fascinants...

• Vendredi 18 juin à 20 h : Philippe Barbey-Lallia (d’origine franco-finlandaise, chef d’orchestre, compositeur et pianiste) proposera un programme varié de récital piano mêlant Rameau, Beethoven, Chopin, Debussy et d’autres compositeurs...

• Vendredi 25 juin à 20 h : Balkanes. Tantôt mélancoliques ou espiègles, ces jeunes femmes alternent subtilement la pureté angélique de leurs voix et les rythmes endiablés des mélodies pour défricher le riche répertoire bulgare, celui des chants de la terre puisés aux sources de la tradition orale.

• Vendredi 2 juillet à 20 h : Call to prayer. « Adhan », c’est ainsi qu’on désigne l’appel du muezzin invitant les musulmans au recueillement et à la prière. Cet art influence la chanteuse tunisienne Ghalia Benali, qui aime à croiser les diverses traditions musicales. Tout comme l’autrichienne Romina Lischka, une gambiste chevronnée qui s’est aussi initiée au chant dhrupad, le style le plus ancien dans la tradition musicale classique indienne.

• Vendredi 9 juillet à 20 h : Les Solistes de l'Orchestre de Chambre de Lyon. Quintet composé de solistes de l’Orchestre de Chambre de Lyon, ils proposeront un programme mettant à l’honneur différents compositeurs de l’Est.

• Vendredi 16 juillet à 20 h : Ingrid et Julie Perruche. Ingrid Perruche, soprano, et Julie Perruche, pianiste, proposent une promenade amoureuse, en compagnie des rois de l’opérette et de l’opéra-comique français.

• Vendredi 30 juillet à 20 h : Naomi Greene. Compositrice et interprète franco-américaine, Naomi Greene chante en s’accompagnant d’une harpe électrique. Aux frontières de la pop indépendante et de la folk, sa musique aérienne alliée à un timbre ensorcelant évoque les univers oniriques de Kate Bush, PJ Harvey ou Beth Gibbons de Portishead.

• Vendredi 6 août à 20 h : Jory Vinikour. Jory Vinikour est aujourd’hui reconnu comme l’un des clavecinistes les plus remarqués de sa génération.

• Vendredi 20 août à 20 h : Victor Julien-Laferrière. Né en 1990 à Paris, Victor Julien-Laferrière est aujourd’hui un violoncelliste de renommée internationale. Victor Julien-Laferrière proposera un programme de récital composé de pièces de Johann Sebastian, Benjamin Britten, Gaspar Cassado et Pablo Casals.

• Vendredi 27 août à 20 h : oTolipo. Depuis 2018, le duo façonne une texture polyphonique à partir d'instruments monodiques. Carmen Lefrançois et Nicolas Nageotte se font face, jouant sur des illusions de démultiplication, de fusion et de déplacement.

• Vendredi 3 septembre à 20 h : Ensemble Apotropaïk. Fort d’un instrumentarium varié, l’ensemble ApotropaïK a pour vocation de renouveler l’approche des répertoires médiévaux par un regard jeune et vivant. En lien avec l’exposition présentée à la même période au Musée Denon, ils présenteront des airs virtuoses du Moyen-Âge : entre figures résignées et portraits maléfiques, ce programme est un hommage à toutes les femmes chantées par nos musiciens et poètes de cette époque.

• Vendredi 10 septembre à 20 h : Diana Higbee et le Quatuor Musica. La chanteuse lyrique internationale Diana Higbee vous fera vivre de grandes émotions en posant sa voix de soprano aussi bien sur du David Bowie que sur du Mozart. De quoi nous faire voyager à travers les âges... et les styles !

INFORMATIONS PRATIQUES

Ouverture de la billetterie le 9 juin

Tarif plein : 10 €.

Gratuit pour les moins de 18 ans, demandeurs d’emploi et bénéficiaires du RSA sur présentation d’un justificatif.

Réserver votre billet à l’avance auprès de l’Office de Tourisme

4 place du Port Villiers - 03 85 48 37 97.

Il n’y aura pas de billetterie au Cloître.

En partenariat avec L’Hôtel Le Saint Georges et sa Brasserie Le Terminus.