Association Valentin HAUY - Septuaraid tandems en Saône-Et-Loire

Le lundi 31 mai des tandémistes de l’Association Valentin HAUY du comité de Chalon Sur Saône ont rejoint deux tandems venus de Namur (Belgique) pour les soutenir et effectuer ensemble une partie de cette étape.

Le président de l’association Thierry CARPENTIER et son équipe de cyclistes (Madeleine, Bernard, Dominique, Gilles et Serge) ont été accueillis à Saint-Bonnet-En-Bresse par Jean-Paul IMBERT et ses compagnons de route pour une balade de 80 kms à travers le département.

Quatre autres tandems du comité Valentin HAUY de Lons-Le-Sauniers nous ont également rejoint à Saint-Germain-Du-Bois, au total huit tandems étaient réunis pour cette randonnée. Ces tandémistes comprenant les valides et les déficients visuels ont partagé lors de cette journée une parenthèse de joie et de convivialité.

Voici l’histoire du Septuaraid.

Jean-Paul et Robert, deux amis non-voyants français et belge accompagnés de leurs pilotes Bernadette, Xavier et Christophe, Sophie en vélo électrique et Jean-Claude au volant de la voiture balai ont décidé de partir le lundi 24 mai de Namur pour terminer leur balade le vendredi 4 juin à Gordes (Vaucluse), au total 1100 kms de route. Pendant leur périple, ils ont choisi de lancer une cagnotte participative pour financer des tandems destinés à leur club respectif, le Cyclotandem AVH Vaucluse et le Cyclocoeur de Namur.

L’association Valentin HAUY de Chalon Sur Saône recherche tout au long de l’année de nouveaux pilotes tandems pour accompagner nos déficients visuels.

Association Valentin HAUY

34, Rue Jean MOULIN

71100 Chalon Sur Saône

Tél. : 06 11 79 67 38

e-mail : [email protected]