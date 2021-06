La ligue des droits de l'homme appelle à manifester, samedi à Mâcon, pour les libertés et contre les idées de l'extrême droite

Communiqué commun dont la LDH est signataire

Depuis maintenant plusieurs mois nous constatons une dégradation inquiétante du climat politique et social. Pour ce gouvernement, pour la droite et parfois même pour certains dirigeants de gauche, reprendre les idées de l’extrême droite et même s'allier avec eux ne constituent plus ni un interdit, ni même un tabou. Les propos et actes racistes et sexistes au travail et dans la vie se propagent. Les attaques contre les libertés et les droits sociaux s’accentuent gravement.

Alors que s'installe une forte misère sociale, Macron se « lepénise » montrant ainsi que, quel que soit le parti au pouvoir, le principal est de poursuivre une politique ultra-libérale orientée vers le profit et le versement du maximum de dividendes aux actionnaires. Pour eux , la démocratie importe peu pourvu que les profits perdurent

Ainsi, sous le prétexte d’une insécurité grandissante, laquelle est contredite par des études sociologiques, plusieurs lois liberticides récentes et décrets (PASP et GIPASP) organisent une société autoritaire de surveillance et de contrôle qui stigmatisent une partie de la population en raison de sa religion, son handicap, ou de ses opinions… Ces textes ciblent également les militants associatifs, syndicaux ou environnementaux. Ainsi le lit des idées de l’extrême droite est-il préparé au mépris des leçons de l’Histoire !

Comme les signataires de l’appel « pour les libertés et contre les idées mortifères de l’extrême droite » (https://www.appelpourleslibertes.com), nous ressentons toutes et tous l’urgence de construire une réponse forte et unitaire qui dessine l’alliance des libertés, du travail et d’un avenir durable.

Face à ce climat de haine, raciste et attentatoire aux libertés individuelles et collectives, nous avons décidé d’organiser, dans le cadre de la première grande journée nationale de manifestations et de mobilisations, un rassemblement à Mâcon. Dès à présent, les organisations syndicales, politiques, associatives et les collectifs, signataires de cet appel, ont décidé d’inscrire ce combat de résistance dans la durée.

Ce rassemblement mâconnais aura lieu





Samedi 12 juin à 15h – Esplanade Lamartine.

RASSEMBLEMENT DÉPARTEMENTAL À L’APPEL DE :



AMI71, ATTAC, AIAPEC, Justice et vérité pour Jérôme Laronze, Saône-et-Loire Antifasciste, GRS Bourgogne, PCF Mâcon, LFI 71, Ensemble 71, FSU 71, Ligue des Droits de l’Homme, Confédération Paysanne 71, Refondations 71, Gilets Jaunes, MAN71, Solidaires 71, Union Communiste Libertaire 71 , CNT71, La libre pensée 71, UL-CGT Chalon, EELV 71