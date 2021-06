Les consignes du Préfet de Saône et Loire pour l'Euro

Communiqué de la Préfecture de Saône et Loire

L’UEFA EURO 2021 débute ce vendredi. Les compétitions sportives sont toujours de grands moments de rassemblement et de partage pour nos concitoyens. Elles le sont d’autant plus après la période de restrictions traversée en réponse à la situation sanitaire.

S’il faut se réjouir de retrouver ces moments de liesse, il ne faut pas pour autant baisser notre garde face à la COVID-19. Aussi le Préfet de Saône-et-Loire en appelle à la responsabilité de chacun. Il rappelle que:

• le couvre-feu à 23h00 est applicable jusqu’au 30 juin ;

• les règles du protocole sanitaire doivent continuer à s’appliquer dans les bars et restaurants (tables de 6 personnes maximum, 50 % de la jauge d’accueil en intérieur) ;

• les gestes barrières doivent être respectés en toutes circonstances ;

• les attroupements de plus de 10 personnes ne sont pas autorisés sur la voie publique ;

• il est fortement déconseillé d’organiser des retransmissions de rencontres sportives en terrasse des restaurants, pour éviter la constitution de tels attroupements.

Les forces de l’ordre seront mobilisées pour s’assurer du bon respect de ces règles qui demeurent essentielles pour éviter la propagation du virus et maintenir la tendance positive de diminution des infections.