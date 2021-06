FETE DE LA MUSIQUE 2021 - Le protocole sanitaire s'annonce strict pour les communes et les professionnels

La commune de Strasbourg a d'ores et déjà annoncé l'annulation des festivités.

Compte tenu du protocole sanitaire en vigueur pour le 21 juin, la ville de Strasbourg a préféré annuler les événement programmés en cette édition 2021 de la fête de la musique. Le ministère de la Culture a publié mardi une liste de règles à respecter pour les festivités, prévoyant notamment une assistance assise pour les spectacles, l’interdiction des concerts dans la rue, les bars et les restaurants, et l’obligation du pass sanitaire dans les lieux accueillant plus de 1 000 personnes.