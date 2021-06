Le PS de Saône et Loire appelle à participer à la journée nationale du 12 juin pour les libertés et contre les idées d'extrême droite

Le Parti socialiste a pris connaissance de l’appel de différentes organisations et syndicats à une mobilisation contre les idées d’extrême-droite le 12 juin, que nous soutenons, dans un contexte particulièrement inquiétant d’attaque contre les droits sociaux et libertés.

Nous partageons l’alarme des signataires quant à la banalisation des idées et de la rhétorique d’extrême-droite, dans les médias et jusqu’au plus haut niveau de l’État, qui a des conséquences très concrètes sur la libération d’une violence d’extrême-droite et sur la banalisation des propos et actes racistes et sexistes.

A Mâcon, le 12 juin à 15h, nos militants seront au côté de tous ceux qui marchent pour la liberté et contre les idées d’extrême droite.

Violaine Gillet

Première secrétaire fédérale