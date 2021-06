Montreux (Suisse): La quadrette Dumas (Clarens), Boivin, Debrosse et Blondet (Boule d’Or) remporte la troisième édition du concours A de la fraternité franco-suisse !

Une troisième édition exceptionnelle !

Initiée il y a trois ans, par la grande championne de pétanque Nathalie Poget (3ème aux championnats du monde en 2004 et 3ème aux Mondiaux en 2018), victorieuse du national de pétanque de Chalon-sur-Saône en 2018, concrétisé par Pierre Alain Dumas Vice-président du club de pétanque de Clarens et un bouliste de la Boule d’Or, la troisième édition du concours de la fraternité franco-suisse s’est déroulée au bord du lac Léman plus précisément à Blonay sur le clos magnifique du club de ‘La Boule Ferrée’.

Si la confrontation entre les clubs franco-suisses du lundi a du être reporté à plusieurs reprises à cause d’une météo capricieuse, l’accueil, l’organisation, l’ambiance et l’hébergement suisse du club de Clarens a été exceptionnel et c’est finalement le mercredi après-midi à partir de quinze heures que les rencontres boulistes ont pu se dérouler.

Autre fait marquant, la quadrette Poget-Blondet-Chevrey-Bonetti vainqueur des deux premières éditions n’a pu être reconstituée. La Grande championne étant retenue par des obligations professionnelles, Chevrey retenu pour des problèmes de santé et Victor Bonetti (entraineur de l’équipe nationale suisse féminine de pétanque) ayant décidé de jouer avec la sélection suisse composée d’Amadeo Tomasetti (Blonay), Ivan Lador, Philippe Sanmartin et Livio Grando (Clarens).

Pour affronter l’équipe suisse, une sélection franco-suisse composée de Pierre Alain Dumas (Clarens), Bernard Boivin, Georges Debrosse et Jean Philippe Blondet (Chalon) a été constituée au pied levé. L’équipe suisse a été à la hauteur de l’événement et a causé de nombreux problèmes, voire une certaine domination en début de partie avec un Ivan Lador, un Philippe Sanmartin et un Livio Grando remarquable aux points et un duo Tomasetti-Bonetti très convainquant aux tirs. D’ailleurs l’évolution des scores en témoigne : 1/0 - 1/1 - 2/1 - 3/1 - 3/2 - 3/3 - 3/4 - 3/5 - 7/5 - 7/8 – 9/8 - 11/8 et 13/8.

La soirée se terminait dans une grande fraternité entre tous les clubs par le verre de l’amitié offert par le club de Blonay. La Boule d’Or remercie tous ses sponsors : l’O.M.S, le Restaurant Chez Jules, Superdry, La Mie Caline, Le Bar le Paradis, info-Chalon, l’Académie du Foot, Renault Sodirac, Pierre Petit, La poissonnerie des marchés et ses donateurs privés qui ont contribué à la réussite de l’événement.

Le club de la Boule d’Or remercie également leurs clubs partenaires suisse de Clarens et de Blonay pour ce grand moment de partage sportif et leur donne rendez-vous l’année prochaine au printemps à Chalon pour la 4ème édition du concours de la fraternité franco-suisse.

Les finalistes

Victor Bonetti,

Amadeo Tomasetti

Ivan Lador,

Philippe Sanmartin

Livio Grando

Les vainqueurs

Bernard Boivin

Georges Debrosse

Pierre Alain Dumas

Jean-Philippe Blondet

Tous les participants

La délégation française est allée ensuite fêter la fin de son séjour Suisse à Yvoire au restaurant le ‘Ptit Cabri’ ou Sonia la patronne leur avait concocté de délicieux filets de perche.

