Rully : Une main myoélectrique pour Mathys, Oui c’est possible grâce à nous tous.

Aujourd’hui, grâce aux nouvelles technologies, on peut faire des miracles et redonner à ceux ou celles qui ont subi des traumatismes corporels l’espoir, tel est le cas de Mathys Chambord âgé de 8 ans.

Des accidents domestiques, il en arrive tous les jours plus ou moins graves, parfois dramatiques, laissant des séquelles souvent irrémédiables. Ces accidents touchent les adultes mais aussi les enfants et dans ce cas-là, nous sommes impuissants et la culpabilité est grande à supporter. Pourtant, il arrive que l’enfant lui-même rebondisse et prenne la vie à pleine dents comme on dit. Je peux dire que, lorsque je suis allé voir Mathys, à qui une raboteuse a arraché les doigts, je me suis trouvé en face d’un petit garçon de 8 ans rayonnant, avec une envie de vivre hors du commun, un courage phénoménal et un moral à vous couper le souffle. Cette force, cette envie d’aller de l’avant il l’a transmise à ses parents et ses sœurs, aujourd’hui c’est une famille encore plus soudée, pleine d’espoir qui se bat pour donner à Mathys une nouvelle main.

Mathys : « On travaillait avec mon papa pour faire la cabane des poules et il y avait des copeaux de bois dans la raboteuse. Du coup j’ai voulu les enlever mais je n’ai pas vu qu’elle était en route, j’ai mis ma main… » Mathys avait un casque antibruit et n’a pas entendu le bruit de la machine expliquait son papa qui a stoppé instantanément la machine et appelé les pompiers. Le jeune Mathys a été pris en charge par les pompiers de Chagny qui ont fait un remarquable travail lors de l’intervention et l’ont conduit à l’hôpital des enfants de Dijon où il a été opéré. Tout a été mis en œuvre pour aller au plus vite et, chacun le sait, le temps est compté dans ce type d’accident.

Aujourd’hui, un an après l’accident, Mathys espère pouvoir bénéficier d’une prothèse de main myoélectrique pour avancer encore plus dans la vie, lui qui souhaite devenir pompier.

La solidarité en direction de toute la famille est omniprésente avec le soutien des habitants, de la municipalité de Rully, des pompiers de Chagny, des joueurs de l’équipe de rugby de Chagny. Ses camarades de classe, avec qui tout se passe bien, ont été particulièrement bienveillants avec lui ainsi que sa professeur des écoles Elodie Chavy qui ne fait pas de différence par rapport aux autres enfants et a su rester positive sans en faire trop mais juste ce qu’il faut pour que Mathys retrouve normalement sa place au sein de la classe. Les démarches pour la prothèse sont déjà engagées à Bourbon-Lancy grâce à David Petozzi, lui-même appareillé d’une prothèse myoélectrique, que les parents de Mathys ont contacté et qui a immédiatement accepté de les aider en leur faisant connaitre le prothésiste Mathieu Belot qui s’était et continue de s’occuper de David.

Après la solidarité, il faut maintenant passer au stade complémentaire, celui de la générosité en se mobilisant pour financer ce projet de prothèse myoélectrique. Une prothèse représente un coût de 35 000 €, ce qui est énorme à financer pour les parents de Mathys et c’est grâce à la générosité, à la solidarité qu’il sera possible pour Mathys de retrouver un usage normal de sa main.

Comment faire, c’est tout simple :

Différents moyens sont mis à disposition, à commencer par une cagnotte Leetchi en ligne ̏main myoélectrique Mathys˝, ensuite une urne placée en mairie de Rully pour ceux qui ne peuvent pas utiliser la cagnotte solidaire Leetchi. Simplement ne placer dans l’urne que des chèques libellés au nom de Chambord.

C.Cléaux