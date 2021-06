MOBILITÉS : Les offres TER pour cet été

Le Pass jeune TER de France permet aux 12-25 ans de voyager librement en juillet et en août sur tous les TER en France pour 29 euros par mois.

Communiqué du conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté du 11 juin 2021 :





A SITUATION EXCEPTIONNELLE, MESURE EXCEPTIONNELLE



Alors que depuis 2017 l’attractivité de TER Bourgogne-Franche-Comté n’a cessé d’augmenter sous l’impulsion d’une politique régionale tarifaire efficace, la crise sanitaire de la COVID-19 a fait chuter de manière particulièrement brutale cette tendance. Aussi afin de faciliter la mobilité de tous et promouvoir notre patrimoine régional, la Région Bourgogne-Franche-Comté et SNCF TER unissent leurs efforts pour mener une action estivale de grande ampleur : des milliers de petits prix dans tous les TER, un pass estival France entière pour les jeunes, la promotion des destinations touristiques en France grâce à des campagnes de communication et une carte touristique enrichie.





VOYAGER EN TER : UNE PALETTE D’OFFRES ESTIVALES



Le Pass Jeune pour soutenir et encourager la mobilité des 12-25 ans



Pour continuer à faciliter la mobilité des jeunes qui représentent 40% des clients TER la Région et la SNCF se doivent d’être au rendez-vous.



Bonne nouvelle, il était attendu, le Pass jeune TER de France est reconduit.



Ce Pass permet aux 12-25 ans (inclus) de voyager librement en juillet et en août sur tous les TER en France pour 29€ par mois.



En 2020, plus de 68 000 Pass ont été vendus au niveau national, dont un quart pour le territoire Bourgogne-Franche-Comté, ce qui place notre région en 1ère position.



Cette carte sera distribuée sur les sites internet TER et l’Assistant SNCF.



Une carte « TER tarif réduit 26 ans et + » achetée, une carte offerte



Pour promouvoir la découverte du TER en Bourgogne-Franche-Comté, une opération « Une carte Tarif réduit 26 ans et + » achetée permettra de faire bénéficier la personne de son choix d’une carte gratuite (opération valable exclusivement en juillet et en août, dans la limite de 1000 cartes offertes). Pour mémoire, cette carte d’une valeur de 20€ valable un an permet de profiter de réductions jusqu'à 60% sur tous vos trajets en TER en Bourgogne-Franche-Comté et vers Paris via Laroche-Migennes : 30% en semaine, 60% les week-ends, jours fériés et vacances scolaires de la zone A.



Un accompagnateur peut en profiter également.



Cette carte est distribuée sur le site internet TER et dans les guichets TER Bourgogne- Franche-Comté.



Et toujours des « Bons Plans » TER accessibles à tous



Les voyageurs pourront profiter durant les deux d’été de plus de 20 000 « Bons Plans », à partir de 2€ tous les jours sur le réseau TER Bourgogne-Franche-Comté.





VOYAGER EN TER ET DECOUVRIR DES LIEUX D’EXCEPTION



Lancée en 2020, la carte interactive a fait son grand retour. Cette carte propose plus de 78 idées de sorties très variées (culture, nature, sorties ludiques, découverte du patrimoine...) sur toute la région.



Ces offres sont en particulier le fruit du travail conduit avec les offices de tourisme et structures touristiques afin de promouvoir les destinations en Bourgogne- Franche-Comté...



En 2020, la carte avait totalisé plus 500 de vues par jour !



La carte touristique interactive nationale, élaborée en collaboration avec le CRT (Comité Régional du Tourisme), recense pour sa part plus de 3 000 sites partout en France. Elle permet de découvrir les lieux et sites à portée de train. SNCF Voyageurs intégrera cette carte sur le site sncf.com, les sites TER de chaque région et le site Oui.sncf, multipliant ainsi sa visibilité.



Les Escapades secrètes en TER



Tout l’été, @TERdefrance proposera cette année encore, sur son compte Instagram, une série de stories mettant en avant les lignes TER.



En Bourgogne-Franche-Comté, après la ligne Besançon-Morteau (ligne des Horlogers) l’été dernier, c’est la ligne Dole-Saint-Claude (ligne des Hirondelles) qui est mise en valeur. La diffusion est en cours sur le site Internet Bourgogne-Franche-Comté, Facebook et Twitter ...



Pour y accéder, cliquez sur le lien : https://youtu.be/25ZAvocI8u4





VOYAGER CET ETE SANS POLLUER



Un voyageur en TER émet en moyenne 8 fois moins de gaz à effet de serre que s’il est seul en voiture.



Grâce à vous, TER contribue à la neutralité carbone des régions



FAITES-LE SAVOIR / #PlusdeTERmoinsdeC02 + DE TER, - DE CO2



Le respect des mesures sanitaires en gare et à bord des trains (port du masque, nettoyage quotidien des rames, des Gares...) reste en vigueur, afin de contribuer à garantir la sécurité des voyageurs et des personnels SNCF.