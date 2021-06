La 5ème édition du livre de jeunesse, 1er salon du livre à ouvrir ses portes en France

Découvrez les discours de l’inauguration. Le photoreportage info-chalon.com !

Samedi, à 9 heures, au Parc des Expositions à Chalon-sur-Saône, se déroulait la cérémonie d’inauguration de la 5ème édition du livre de jeunesse. Sur place, Marie Mercier, Sénatrice, Sébastien Martin, Président du Grand Chalon, Gilles Platret, Maire de Chalon-sur-Saône, Bénédicte Mosnier, présidente de ce salon du livre, Eric Barrier, Président du Comité des foires ainsi que de nombreux élus, délégués et sympathisants ont procédé à la salutation et à la bienvenue des artistes, des auteurs, des illustrateurs, des conteurs, des chanteurs et des éditeurs qui contribuent à la réussite de cet événement. Ce salon propose en effet des animations diverses et variées en direction des différentes tranches d’âges..

Extraits des discours prononcés lors de la cérémonie d’ouverture :

Bénédicte Mosnier : « C’est un immense plaisir qu’au nom des éditions Eveil et Découvertes, je vous accueille au Parc des Expositions pour la 5ème édition du salon des livres jeunesses de Chalon-sur-Saône. Je vous remercie tous de votre présence. Quel pari ! Un salon pour cette année 2021 après de nombreux jours de discussions, d’incertitudes, de positions différentes et bien, nous avons la joie de voir la 5ème édition se réaliser ici dans le respect des règles sanitaires en vigueur. Je précise que nous sommes le 1er du livre en France à rouvrir ses portes alors que de nombreux autres sont malheureusement annulés. Je me permets d’ajouter au nom des artistes, des auteurs, des illustrateurs, des conteurs, des chanteurs et des éditeurs que ces moments vécus dans ces salons font parties intégrantes et primordiales de notre vie professionnelle […] Cette année, nous accueillons Lucie Mine en tant que marraine de notre salon […] Aussi je remercie tous nos partenaires et je vous souhaite à tous d’excellents moments, de belles rencontres, de très beaux souvenirs sur ce Salon du Livre de Jeunesse. Je vous remercie ! ».

Sébastien Martin : « Si ce salon fonctionne si bien et qu’il en est à sa 5ème édition, je crois que c’est parce que effectivement, au fur à mesure du temps et cela depuis le début, c’était ton idée ma chère Bénédicte, c’était de rassembler des énergies pour sa création et c’est ce que tu as réussi à faire. Faire en sorte qu’il y ait une vraie équipe qui se rassemble autour de cet événement [...] Vous avez réussi à créer une vraie synergie qui fait que tout le monde a envie d’avancer pour la réussite de cet événement. Je crois que c’est la vraie leçon à retenir car finalement quand on est capable de rassembler des synergies autour d’un projet et qu’en plus ce projet, il a du sens car on sait bien à quel point le livre pour les enfants et la petite enfance est quelque chose d’essentiel et que quand on est capable de fédérer, et bien, le succès est à la clé. Je vous remercie ! ».

Gilles Platret : « Je voudrais simplement souligner une chose : c’est que cette 5ème édition, c’est une reprise des grandes activités locales puisque c’est le 1er grand événement que nous retrouvons sur Chalon à cette échelle et dans ce lieu ! C’est quelque chose d’absolument neuf mais quelles sueurs avons-nous quant aux aléas épidémiques, pour nous demander oui où non nous allions le faire ou repousser en septembre et puis on s’est dit oui, on y va ! Je voudrais donc saluer Bénédicte et toute son équipe pour la tenue de ce salon […] Et puis c’est une première nationale et cela ne n’oublions pas, soyons en fier, c’est à Chalon que la France du livre jeunesse se réveille mesdames et messieurs. Et bien grâce à tous nos éditeurs, nos auteurs cela se passe ici à Chalon dans cette ville ce qui marque bien sa vocation culturelle […] Ce salon, c’est d’abord la rencontre de ceux qui aiment le livre et de ceux qui veulent revivre grâce à la culture. Je suis heureux de voir que les maisons d’édition qui sont ici présentes viennent de partout en France : des Ardennes, de Corrèze, de Vendée, du Gard, de Lyon, de Paris, de Bourgogne et de Franche-Comté, la France de la culture du livre jeunesse converge pour renaître ici à Chalon-sur-Saône. C’est le message d’espoir que l’on doit porter tous ensemble ! Merci à toutes celles et tous ceux qui se sont impliqués à des degrés divers pour que ce salon soit réussi. Merci beaucoup !

Marie Mercier : « Je voudrais remercier de leur présence les éditeurs, les illustrateurs … Je suis très satisfaite que cette 5ème édition du livre jeunesse ait bien lieu. On a besoin de cette condition humaine mais la condition humaine on ne l’aura pas sans condition. Et la condition justement c’est d’avoir accès à la culture, c’est de permettre aux enfants de pouvoir lire, de pouvoir eux-mêmes former leur philosophie de liberté. Un enfant qui lit, c’est un enfant qui pense, cela, il ne faut jamais l’oublier. Et puis il faut le dire, tout ce qui est dans les livres d’enfants, et bien c’est vrai ! […] Et je terminerai si vous le voulez bien par cette question autour de laquelle je voudrais que tout le monde y réponde : Est-ce que vous croyez vraiment que l’on est obligés de devenir adulte ? Je vous remercie ! ».

S’en suivait la remise des divers prix famille par Valérie Maurer, Adjointe en charge de la famille.

