Une quarantaine de postes à pourvoir immédiatement chez Comdata à Chalon sur Saône

Le centre d'appels de Chalon sur Saône qui emploie quelques 450 personnes est à la recherche active d'une quarantaine de postes.

"C'est la première année qu'on est face à zéro CV" souligne Marie Crigny en charge des recrutements au sein de Comdata Chalon, plus connu sous l'ancienne appelation de B2S. "C'est aussi la conséquence d'un taux de chômage sur le bassin chalonnais qui est relativement faible au regard des années passées". Alors que 50 % de l'effectif chalonnais est toujours en télé-travail compte tenu des contraintes sanitaires, l'entreprise chalonnaise n'a pas arrêté ses interventions en terme de téléconseils.

Présente depuis une vingtaine d'années sur la région de Chalon sur Saône, Comdata souligne que "c'est historique. Jamais nous nous sommes retrouvés dans cette situation, à n'avoir aucun CV sous la main. Nos recrutements sont immédiats alors que les congès arrivent. En janvier dernier, ce sont 80 nouvelles personnes qui ont été recrutées"

Trois semaines de formation seront proposées à celles et ceux qui sont intéressés par le métier. Côté profil ? on vous demandera une aisance relationnelle, quelques notions en informatique... et après ça suivra tout seul.

Vous pouvez postuler via [email protected] ou au 03 85 90 56 00

L.G