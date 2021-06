ECOLE GESTION ET COMMERCE DE CHALON - "Les admissions complémentaires à Parcoursup ouvrent à compter du 16 juin"

Michel Brousse, chargé des admissions à l'EGC Chalon fait un point d'étape pour info-chalon.com

40 ans d'existence au compteur, l'EGC Chalon a formé quelques 35 étudiants par an, c'est dire le chemin parcouru au cours de ces 4 décennies accomplies. Michel Brousse, chargé des admissions à l'EGC, souligne l'importance d'une telle école sur une ville comme Chalon sur Saône, alors que l'école la plus prêt de gabarit similaire se trouve à Bourg en Bresse, Dijon étant à part en terme de coût financier de la formation. Bien trop méconnue, l'EGC Chalon offre pourtant une première étape professionnalisante qui ouvre la voie à de nombreux postes et d'entreprises qui embauchent très vite, souligne Michel Brousse. "On a plus d'offres d'entreprises que de profils à mettre en face, c'est une réalité économique de notre bassin".

"On est face à une concurrence agressive qui se multiplie très rapidement, on doit se réinventer, se renouveler" confie Michel Brousse alors que "le rapport qualité/coût de la formation n'est plus suffissant pour nous différencier de la concurrence. On doit faire un gros travail de prospection même si on salue le soutien du Grand Chalon à l'image du salon virtuel de l'orientation tenu il y a quelques mois. Chalon sur Saône ne doit pas un choix par défaut, on doit faire valoir nos atouts. Nos retours sont bons et les entreprises qui ont accueilli des étudiants de l'EGC soulignent le niveau d'enseignement"

A la rentrée de septembre, "c'est un Master transport et logistique à l'EGC" qui devrait être officialisé sous peu.

Quels profils recherchés ?

Les admissions complémentaires ouvriront le 16 juin et "le profil idéal en terme d'étudiant, c'est le Bac techno STMG, les bac généraux spécialités mathématiques, les Bac Pro métiers du commerce et de la vente ou ceux de la gestion administrative". "Notre valeur ajoutée est celle de petits effectifs avec une pédagogie adaptée aux profils".

Laurent Guillaumé