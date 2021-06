DEPARTEMENTALES - CHALON 1 - Anne Jost et Hervé Maillot abordent quelques points de leur programme

Candidats titulaires du Printemps Chalonnais aux élections départementales pour le canton de Chalon 1, Anne Jost et Hervé Maillot parle financement d'infrastructures, perte d'autonomie et handicap. Plus de détails avec Info Chalon.