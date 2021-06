Le judo au collège c’est possible avec la section UNSS du collège Pasteur de Saint Rémy.

La section Sportive de L'Union Nationale du Sport Scolaire (UNSS) de judo mixte du collège Louis Pasteur de Saint Rémy est la seule section sportive judo du département

Le collège Louis Pasteur de Saint Rémy, en partenariat avec le comité départemental judo de Saône et Loire, offre la possibilité aux jeunes élèves pratiquant le judo dans un club d’intégrer la section sportive UNSS judo tout en suivant une scolarité identique aux autres élèves. Dès l’entrée en 6ème, la sélection se fait sur dossier, divers critères sont demandés afin d’accéder à la section judo.

L’élève devra présenter un bon niveau sportif mais aussi un bon carnet scolaire et un bon état d’esprit. Il devra passer des tests sportifs ainsi qu’un entretien accompagné de ses parents. La sélection est faite en concertation entre les enseignants des matières générales et le professeur d’EPS de la section judo. Le judo, comme tous les sports, demande beaucoup d’entrainements et il ne faut pas que ce soit au détriment des résultats scolaires et vice et versa. Ce parcours peut permettre d’aller plus loin dans le sport de haut niveau et c’est une chance d’avoir un établissement scolaire inclusif comme l’est le collège Louis Pasteur.

Les élèves retenus en section sportive devront être impérativement licenciés dans un club de judo affilié à la FFJDA de leur choix. En effet, il faut préciser que les élèves restent licenciés dans leur club d’origine. Ils doivent prendre la licence UNSS qui est obligatoire pour pouvoir participer aux différentes compétitions scolaire. L’entrainement et les cours de Judo auront lieu au dojo de St Rémy situé derrière le collège.

La saison 2020/2021 a été privée de toutes compétitions et rencontres, c’est une année un peu particulière avec cette pandémie. Pourtant les compétitions sont un très bon moyen de faire connaitre la section UNSS judo du collège Pasteur et d’attirer des jeunes. L’effectif de la section UNSS Judo du collège Pasteur de Saint Rémy était de 3 filles et 7 garçons en 2020/2021 et cet effectif sera étoffé de 2 filles et 4 garçons à la rentrée de 2021/2022. La priorité est donnée aux San Rémois mais, par voie de dérogation, c’est ouvert à tous les élèves qui ont le niveau pour intégrer la section sportive du collège. L’important est de faire rentrer des élèves en 6ème qui seront à la section pendant 4 ans.

Après les 4 ans de collège certains vont peut-être continuer et pourquoi pas, arriver au niveau de leur professeur Medhi Lathene champion de France UNSS et champion de France universitaire 1ère division sénior ou réussir en championnat comme Maëva Huguenin 14 ans qui est championne Bourgogne Franche Comté et qui va aller au championnat de France 2022.

Avoir une section sportive dans son établissement, donne quelques cassements de tête à Monsieur Bonnefoy principal du collège pour établir les emplois du temps des classes. Les judokas sont répartis de la 6ème à la 3ème mais s’entrainent ensemble, il faut donc libérer 4 classes en même temps. La section est jeune et a déjà des sportifs prometteurs qui vont faire des émules, de quoi satisfaire pleinement Monsieur Bonnefoy et Medhi Lathene.

C.Cléaux