Les températures vont encore grimper sur les prochaines 48 h en Saône et Loire

La barre des 30°c devrait être franchie au plus chaud de la journée.

Météo France nous annonce deux journées très chaudes en Saône et Loire. Les prochaines 48h vont connaître une hausse sensible des températures sur l'ensemble du département. Ca se complique après avec l'arrivée d'un front orageux par l'Ouest de la Saône et Loire. Un épisode orageux qui devrait s'installer sur l'ensemble du département à compter de vendredi, avec localement des impacts qui pourraient être violents.