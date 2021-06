"Oui à un salon du Livre ! Non à la façon dont il continue d’être porté !"

Cultivons Chalon et Bien Vivre à Chalon ont souhaité s'exprimer collégialement sur le dossier.

Communiqué de presse

Cultivons Chalon

Bien Vivre à Chalon

15 juin 2021

"Oui à un salon du Livre !

Le Salon du Livre Jeunesse de Chalon-sur-Saône s'est déroulé ce week-end au Parc des Expositions.

Il s’agit d’une manifestation qui permet de vivre des temps d’échange et de partage autour du Livre Jeunesse via la présence d’une quarantaine d’éditeurs et leurs auteurs.

La promotion de la lecture, auprès des plus jeunes notamment, et l’organisation d’événements culturels sont importants, d’autant plus en cette période. Cette 5è édition a ainsi été une occasion de renouer avec des activités culturelles.

Non à la façon dont il continue d’être porté !

Comme pour les précédentes éditions, ce salon a été co-organisé par la Ville, le Grand Chalon, avec le soutien d’autres collectivités publiques et avec le Comité des Foires ainsi que la Société d'édition « Éveil et découvertes ».

Ce portage public - privé peut ne pas poser de problème dès lors qu’il n’y a pas d’intérêt croisé.

Or, sauf erreur, la société d’édition « Eveil et Découvertes » est toujours dirigée par l’actuelle Adjointe à la Culture, élue en mars 2020.

Etre en charge de l’organisation du Salon à la fois en tant qu’élue et en tant que dirigeante d’une des entreprises co-organisatrices nous semble particulièrement problématique.

La loi interdit en effet « à une personne investie d’un mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l’acte, en tout ou partie, la charge d’assurer la surveillance, l’administration, la liquidation ou le paiement » (article 432-12 du code pénal).

Il aurait été opportun d’envisager d’autres partenaires privés…Et nous comptons sur une clarification de cette situation par les responsables politiques locaux."

Cultivons Chalon

Nathalie Leblanc

Sébastien Lagoutte

Francine Chopard

Bien Vivre à Chalon

Mourad Laouès

Amandine Ligerot

Christophe Regard