DEPARTEMENTALES - CHALON 2 - Présentation des 10 points du projet de «Ensemble pour un département écologique et social»

À l’occasion de ces élections départementales, trois partis de gauche se sont entendus pour présenter une liste commune, «Ensemble pour un département écologique et social». S'inscrivant dans un projet collectif, les candidats de cette liste ont présenté les dix priorités pour le département. Plus de détails avec Info Chalon.

L'écologiste Christine Laoues (EELV) et le socialiste Sébastien Lagoutte (PS) sont les candidats de la liste «Ensemble pour un département écologique et social» pour le canton de Chalon 2. Leurs remplaçants sont la citoyenne engagée Isabelle Gandon et Arnaud Barras (PRG).



Ayant entendu l'appel des électeurs à rassembler les forces de gauche suite aux dernières élections municipales, ces candidats partagent «des valeurs humanistes, sociales, écologistes et solidaires».



«Nous ne pouvons pas dire que nous n'augmenterons pas les impôts bien que ce soit là ce que développe la majorité sortante : imcompétence ou mensonge? Nous ne trancherons pas», nous disent-ils.



«Le département ne fonctionnera que sur des dotations puisque ce qu'il recevait en taxe foncière sur le bâti n'existe plus et a été transféré aux communes. À la place, l'Etat donne aux départements une fraction de la TVA dont le taux est fixé nationalement. La majorité sortante ne peut pas ignorer ce fait», précise Christine Laoues.



«De la même façon, comment cette majorité peut-elle se targuer d'avoir lutté contre la fraude aux aides sociales quand elle aurait dû aussi se préoccuper de luetter contre le non-recours au droit, qui par rapport à la fraud représente plus du double? Et on ne parle pas de la fraude fiscale!», continue Sébastien Lagoutte.

Les candidats terminent leur propos sur la majorité sortante en se demandant «pourquoi ces candidats qui ont été dans la majorité municipale pendant six ans et dont deux d'entre eux le sont encore, parlent d'un plan environnement 2020-2030?»



«Ont-ils fait avancé l'environnement à Chalon? La mobilité douce? La végétalisation de la Ville? Et au département, ont-ils fait avancer la rénovation et la végétalisation des collèges?», s'interroge la candidate titulaire.



«Notre visite de Camille Chevalier nous a montré qu'on est loin du compte!», ajoute Isabelle Gandon.



«Et enfin, comment se fait-il qu'aucun d'entre eux ne se soit prononcé sur la rapprochement entre Gilles Platret et l'extrême droite?», se demande Arnaud Barras, «C'est une contradiction que n'assument pas les candidats de la majorité sortante».



«Quant au RN, leur programme repose sur des mensonges et l'exclusion. Il est attaqué en justice par une centaine d'avocats. Quid les compétences départementales : la solidarité, l'action sociale et la santé qui représente la plus grosse partie du budget, l'aménagement durable du territoire et enfin l'éducation, la culture et le sport? Pas un mot sur ces sujets dans leur programme!», poursuit Christine Laoues.



Tout le contraire de la liste «Ensemble pour un département écologique et social» qui présente un projet «cohérent, humain, écologique et solidaire» pour le département.



Hier, mardi 15 juin à 17 heures sur la Passerelle Pierre Soubrane qui enjambe la Génise, les candidats de cette liste d'union de gauche nous ont présenté leur projet en 10 points :



— Accompagner et protéger les personnes âgés, précaires, étudiants en difficulté, intermittents du spectacle, les victimes de la crise sanitaire... Ils doivent bénéficier d'une véritable solidarité, avec des dispositifs d'aides sociales plus accessibles, plus efficaces, plus simples sur le plan administratif.



— Mettre en place un véritable Plan Alimentaire Territorial qui intègre les circuits courts et une agriculture bio ou à haute valeur environnementale pour la santé des habitants. Les bénéfices se mesureront en terme d'emplois, d'économie, de proximité, d'économie sociale et solidaire, de structuration des filières de transformation, de réduction des déchêts, de soutien aux associations.



— Nos collèges sont vieillissants et mal isolés. La restauration scolaire est inadaptée aux nouvelles habitudes alimentaires et aux nouvelles exigences. Ce projet propose d'équiper les collèges avec du matériel informatique performant, de réhabiliter thermiquement ces établissements, de les végétaliser et de mettre en place une alternative végétarienne quotidienne dans les restaurants scolaires.



— Mettre en place une structure départementale dont l'objet est d'organiser des plans d'urgence pour réagir rapidement aux crises à venir (pandémies, canicules, crues, sécheresses, excès de pollution, accidents industriels, ...). Le soutien du SDIS en favorisant le maintien des petits casernes locales de pompiers ainsi que le soutien à l'hôpital public.



— Batailler pour l'emploi, favoriser l'implantation d'activités créatrices d'emplois locaux, non délocalisables et vertueux, sur le plan écologique, soutenir les commerces, favoriser les modèles économiques permettant l'insertion professionnelle et le développement d'initiatives écoresponsables.



— Prendre d'urgence des mesures pour le climat et la biodiversité : accompagnement des entreprises vers une évolution vertueuse, compensation carbone, soutien à la construction écoresponsable et bioclimatique, réduction de l'empreinte carbone du numérique, accompagnement des communes et des intercommunalités vers plus de végétalisation, mise en place d'un plan Vélo ambitieux, avec voies cyclables et stations vélo sécurisées, mise en place dans chaque canton d'agoras pour le climat et la biodiversité, aide à l'insertion sociale grâce à des jardins biologiques et citoyens.



— Développer l'accessibilité, notamment pour les personnes à mobilité réduite, en accompagnant les communes dans les aménagements nécessaires et en restant à l'écoute des associations représentatives.



— La vidéosurveillance coûte cher en argent public et n'empêche pas les agressions et les délits. Elle ne fait que les déplacer. Le projet propose plus de présence humaine et des moyens suffisants pour que l'Aide Sociale à l'Enfance puisse aller au bout de ses missions. Plus de prévention plutôt que de répression.



— Soutenir les associations car un tissu associatif fort, que ce soit pour aider les plus démunis ou s'octroyer une véritable bulle d’oxygène est indispensable. Le département doit donc soutenir les associations humanitaires (banques alimentaires, associations d’aide aux personnes à la rue, ...) mais également sportives, culturelles, d’éducation populaire dans nos quartiers,...



— Lutter efficacement contre les déserts médicaux en évitant la concurrence entre les territoires par la multiplication des équipements comme des maisons de santé pluridisciplinaires et le développement de la e-médecine et par l'accueil et l'accompagnement des personnels médicaux. La qualité de vie des habitants est gage de qualité pour de nouveaux praticiens. Il est donc nécessaire de développer des services publics de qualité : accueil petite enfance, services à la population, activités pour les jeunes, environnement sain, mobilité facilitée.



Christine Laoues, Sébastien Lagoutte, Isabelle Gandon et Arnaud Barras se présentent comme «quatre visages nouveaux avec des compétences variées, à l'écoute des habitantes et habitants, animés par une réelle volonté d'insuffler un nouvel élan de proximité, d'espoir, de dynamisme, de solidarité».



Si ce mercredi soir, les candidats vous attendent pour un Facebook Live à 19 heures, ils vous donnent rendez-vous le jeudi 17 juin à 18 heures 30 dans la Salle Thévenin, sur l'ïle Saint-Laurent, pour une réunion publique.



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati