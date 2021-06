La section sportive foot de l’Union Nationale du Sport Scolaire (UNSS) du collège Louis Aragon a terminé la sélection pour la saison 2021/2022.

Chaque année la section sportive foot du collège Aragon de Châtenoy le Royal sélectionne pour la rentrée septembre les jeunes joueurs et joueuses de foot.

Tout commence par un envoi d’informations, dans les écoles primaires et autres collèges, sur les inscriptions et les dossiers à remplir par les élèves pour pouvoir être parmi ceux et celles qui seront acceptés dans la section sportive foot (UNSS) du collège Aragon. Chaque élève qui souhaite entrer dans cette section doit obligatoirement faire partie d’un club de foot. Cette section s’est transformée, elle est passée de classe à horaires aménagés à section sportive scolaire avec Franck Courdier, éducateur sportif de Châtenoy-le-Royal et responsable des élèves, qui s’investit depuis 8 ans pour développer la section. Il travaille en partenariat avec les éducateurs sportifs et entraineurs de l’ESCR et du FC Chalon, avec les professeurs d’EPS du collège, le tout dans l’intérêt de l’élève.

Lors du recrutement, Franck Courdier a la responsabilité des tests sportifs et il a en charge le classement qui sera déterminant pour l’acceptation ou non dans la section foot. Il travaille en étroite collaboration avec les enseignants du collège, regroupés en commission, qui étudient les dossiers scolaires de chaque prétendant à la section. « Un élève qui souhaite faire partie de la section foot UNSS devra être de bon niveau en sport mais avoir un solide dossier scolaire, il devra être très motivé et avoir un bon comportement civique ». avait confié Franc Courdier.

Le foot aujourd’hui n’est pas qu’une affaire d’hommes et de garçons, c’est aussi une affaire de femmes et de filles qui s’engagent dans cette discipline. Au collège, les filles sont peu nombreuses en UNSS mais elles sont là sur le terrain avec leurs camarades garçons pour constituer les équipes mixtes.

En chiffres : 4 filles de plus dans la promo, ce qui donne 37 élèves pour la rentrée 2021/2022, En 6ème : 6 élèves au total dont 1 fille et 3 hors secteurs, En 5ème : 12 élèves au total dont un nouveau (gardien), et 2 filles, En 4ème : 7 élèves et en 3ème : 12 élèves dont 1 fille

« Lors des entrainements, seulement deux équipes étaient sur le terrain pour éviter trop de brassage, les deux autres travaillaient en salle de cours avec des interventions de l’infirmière sur la nutrition, les blessures et d’autres personnes ont fait un travail autour du sport en général et plus particulièrement autour du foot. Une organisation imposée par la crise sanitaire et les restrictions comme l’interdiction de foot salle…Après le collège, pour les filles qui souhaitent continuer, elles ont la possibilité d’aller à la section foot du Lycée Emiland Gauthey » faisait remarquer Christina Oliveira principale du collège Louis Aragon.

Les entrainements les mardis et les vendredis de 16h à 17h30 sont en plus des entrainements dans leur club respectif et du travail scolaire mais qui sait, un jour peut-être, de ces sections sortira un autre Franck Raviot : pour la petite histoire c’est le chouchou de la section vu qu’il en est le parrain.

