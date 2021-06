En écartant deux bouteilles de Coca-Cola, Cristiano Ronaldo fait perdre 4 milliards de dollars de valeur au géant américain

La scène peut apparaître totalement anodine et pourtant elle est la démonstration incessante du poids de celles et ceux qui par leur image peuvent faire vendre ou pas un grand nombre de produits. En écartant ostensiblement deux bouteilles de Coca-Cola lors d'une conférence de presse, tout en faisant l'apologie de la consommation de l'eau au détriment du soda, la capitalisation boursière de Coca-Cola a chuté de près de 4 milliards de dollars. Un peu plus tard, c'est la star française Paul Pogba qui éloignait une bouteille de bière en conférence de presse d'après-match contre l'Allemagne... le placement de produits a-t-il atteint ses limites ?

Cristiano Ronaldo's body is a temple pic.twitter.com/zTnIgMwda5 — ESPN FC (@ESPNFC) June 15, 2021