AVIS DE DECES - Monsieur Raymond PERRIER

DEMIGNY



Madame Suzanne Perrier, son épouse ;

Nathalie et Philippe Ponsard,

Carole et Manuel, ses enfants ;

Maxime et Emeline, Mickaël, Hélène et Lucas,

Carla-Marie, Louis, ses chers petits-enfants ;

Maëlis, son arrière-petite-fille chérie ;

la famille et ses amis,

ont le chagrin de vous faire part du décès de

Monsieur Raymond PERRIER

Ancien d'Algérie

survenu le 13 juin 2021, à l'âge de 86 ans.

Ses obsèques religieuses seront célébrées vendredi 18 juin, à 10h00, en l'église de Demigny, suivies de la crémation.

Pas de plaques, fleurs naturelles uniquement.

La famille remercie ses infirmières : Sophie, Delphine, Laurie pour leur gentillesse et leur dévouement.